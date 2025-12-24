حداقل حقوق پیشنهادی برای ۱۴۰۵ چقدر است؟

به گزارش ایلنا، طبق لایحه بودجه ۱۴۰۵ که عصر سه‌شنبه - ۲ دی ۱۴۰۴ به مجلس ارائه شد،‌ افزایش ضریب ریالی حقوق و سایر افزایش‌های متناظر برای گروه‌های مختلف حقوق بگیر کلیه دستگاه‌ها و حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی نیز مشخص شد.

به این ترتیب در سال آینده طبق الزام دولت حقوق تمامی کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت که به این ترتیب، پایه حقوق کف به ازای هر فرد ١٥ هزار و ٦٠٠ ریال (معادل ۱۵ میلیون و ٦٠٠ هزار تومان فعلی ) خواهد بود.

حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران نیز نسبت به سال گذشته افزایش پیدا می‌کند. به این ترتیب کف حقوق برای این بخش ١٤ هزار و ۴٠ ریال (معادل ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان) خواهد بود.

میزان افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نیز ۳۰ درصد اعلام شده. سربازان وظیفه نیز افزایش حقوق ۲۰ درصدی خواهند داشت.

مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۵ کارمندان و کارکنانی که حقوق سالیانه آن‌ها کمتر از ۴۸۰ هزار ریال جدید (معادل ۴۸۰ میلیون تومان فعلی) است از پرداخت مالیات معاف هستند که معادل ماهیانه این عدد ۴۰ هزار ریال جدید یا ۴۰ میلیون تومان است.

