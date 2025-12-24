افزایش ۳ برابری قیمت گوشت قرمز از دامداری تا بازار

به گزارش خبرنگار ایلنا، بازار گوشت قرمز روز‌های پرنوسانی را پشت سر می‌گذارد و گرچه دامداران از ثبات قیمت دام زنده و حتی کاهش آن سخن می‌گویند و از افزایش هزینه‌های نهاده، حمل‌ونقل و نگهداری دام گلایه‌مندند، اما قیمت گوشت قرمز در بازار نه تنها کاهشی نداشته، که افزایش هم داشته است.

با وجود عرضه مناسب و تأمین داخلی، شکاف میان «قیمت دام زنده» و «قیمت گوشت برای مصرف‌کننده» نشان‌دهنده آن است که مشکل اصلی نه در تولید، بلکه در چرخه توزیع و ساختار بازار است؛ جایی که هزینه‌های جانبی و واسطه‌گری، بار اصلی گرانی را به خانوار‌ها تحمیل کرده و این روز‌ها که قیمت دام زنده کاهشی بوده نیز فشار را بر دوش دامدار نیز وارد می‌کند.

این موضوع باعث شده که بر اساس آمار رسمی، سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران در سال‌های اخیر به طور معناداری کاهش یابد و به حدود ۵ تا ۶ کیلوگرم در سال برای هر نفر برسد؛ رقمی که در مقایسه با میانگین جهانی و همچنین وضعیت دهه‌های گذشته در ایران، بسیار پایین تلقی می‌شود.

نوسان قیمتی دام سبک از ابتدای سال

افشین دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک در گفت‌و‌گو با ایلنا در مورد نوسانات قیمتی دام زنده از ابتدای امسال تاکنون، گفت: نوسانات قیمت دام سبک از ابتدای امسال تاکنون هم افزایشی بوده و هم کاهشی.

وی افزود: بنابراین قیمت دام زنده تنها افزایشی نبوده است. در ابتدای امسال، به طور مثال، قیمت هر کیلو بره نر با وزن ۵۰ تا ۶۰ کیلو به کیلویی ۳۴۰ هزار تومان می‌رسید، زیرا در ابتدای فصل تولید قرار داشتیم و آنچه به به عنوان دام زنده در بازار عرضه می‌شد، دام پرواری سال گذشته بود.

سقوط قیمت دام زنده به زیر قیمت تمام‌شده

دادرس با اشاره به کاهش قیمت دام سبک در اواسط مردادماه امسال به دلیل خشکسالی و نبود نهاده‌های دامی، گفت: قیمت هر کیلو بره نر که در ابتدای سال ۳۴۰ هزار تومان بود، در اواخر مرداد و اوایل شهریورماه به حدود ۲۵۰ هزار تومان سقوط کرد.

رئیس اتحادیه دام سبک، دلایل سقوط قیمت دام سبک را اینگونه توضیح داد: در شرایطی که در مردادماه قیمت تمام‌شده هر کیلو دام زنده به ۳۲۰ هزار تومان می‌رسید به دلیل شرایط خشکسالی و نبود نهاده‌های دامی قیمت به ۲۵۰ هزار تومان سقوط کرد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، دامداران مجبور شدند دام‌های خود و حتی دام‌های مولد را بفروشند و روانه کشتارگاه کنند. به همین دلیل عرضه دام بسیار زیاد شد و قیمت کاهشی.

جهش قیمت دام زنده در پاییز امسال

رئیس اتحادیه دام سبک با اشاره به روند افزایشی قیمت دام سبک از اواسط شهریورماه، گفت: تقریبا اواخر شهریورماه شاهد رشد مجدد قیمت دام سبک بودیم، به طوری که قیمت هر کیلو دام سبک از ۲۵۰ هزار تومان به تدریج به حدود ۳۵۰ هزار تومان رسید.

دادرس افزود: افزایش قیمت نهاده‌های دامی و دریافت مبالغی تحت عنوان «پشت فاکتوری» برای فروش نهاده‌ها موجب شده که قیمت هر کیلو دام زنده در ۲۰ روز اخیر به کیلویی ۳۶۰ هزار تومان برسد.

وی با اشاره به کمبود نهاده‌های دامی با قیمت مصوب، گفت: یاد ندارم که در سرمای آذر و دی ماه دام‌ها را برای علوفه و غذا به صحرا و بیابان ببرند؛ ولی الان شرایط به گونه‌ای شده که دام‌ها را به دلیل گرسنگی و نبود غذا به صحرا می‌برند تا شاید غذایی پیدا کنند.

با وجود کاهش قیمت دام زنده، قیمت گوشت ارزان نشد

رئیس اتحادیه دام سبک با اشاره به قیمت تمام‌شده دام زنده، گفت: قیمت تمام‌شده دام زنده در شرایط نرمال و با جوی ۱۱۳۰۰ تومانی که قیمت مصوب است (نه با جو در بازار سیاه با قیمت هر کیلو ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان) حدود ۳۲۰ هزار تومان تا ۳۳۰ هزار تومان است.

دادرس افزود: بنابراین در شرایط کنونی هم افزایش قیمت عجیبی در بحث قیمت دام نداریم. طبق نوسانات افزایشی و کاهشی قیمت دام زنده در بازار، قیمت گوشت نیز باید کاهش می‌یافت؛ اما ما شاهد کاهش قیمت گوشت قرمز نبودیم.

فاصله زیاد قیمت دام تا گوشتی که به دست مردم می‌رسد

رئیس اتحادیه دام سبک در مورد دلایل عدم کاهش قیمت گوشت قرمز در بازار با وجود کاهش قیمت دام سبک، گفت: دامدار تا زمانی که دام در دست اوست تا قبل از عرضه به کشتارگاه، مسئولیت قیمت دام را بر عهده دارد، اما زمانی که دام به کشتارگاه رفت دیگر از دست او خارج شده و اینجا دیگر عوامل توزیع و هزینه‌های توزیع است که روی قیمت گوشت قرمز تاثیر می‌گذارد.

دادرس افزود: اینجاست که باید تشریح شود که گوسفندی که در مردادماه کیلویی ۲۵۰ هزار تومان به کشتارگاه رفته و قیمت لاشه آن نهایتا باید حدود ۵۳۰ هزار تومان باشد، چرا کیلویی یک میلیون تومان به دست مردم می‌رسد؟

وی افزود: مگه فاصله تحویل دام زنده تا توزیع گوشت قرمز چقدر هزینه دارد که دام زنده کیلویی ۲۵۰ هزار تومان تا در قالب گوشت قرمز به سفره مردم برسد به کیلویی بالای یک میلیون تومان می‌رسد؟

