الحاق نمونه دوم ماهواره کوثر روی بلوک جدایش ماهواره‌بر

فرآیند الحاق نمونه دوم ماهواره کوثر روی بلوک جدایش انجام شد و درکنار سایر محموله‌های دیگر قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان فضایی ایران، کلیه آزمون‌های مرتبط با الحاق این ماهواره با موفقیت انجام شد. ماهواره کوثر ساخت شرکت دانش بنیان امید فضا است.

لوگوی سازمان فضایی ایران و شرکت امید فضا نیز بر روی بدنه فیرینگ ماهواره‌بر سایوز نصب شد.

۳۰ آذر ۱۴۰۴، فرآیند الحاق ماهواره‌های ظفر و پایا روی بلوک جدایش انجام شد و ماهواره‌های مذکور در کنار سایر محموله‌های دیگر قرار گرفت.

کلیه آزمون‌های مرتبط با الحاق این ماهواره‌ها با موفقیت انجام شده است.

 

