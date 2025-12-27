علی آقامحمدی در گفتوگو با ایلنا:
مسیرهای جدید حل ناترازی بنزین در کشور/ پالایشگاههای نیمهکاره تکمیل میشود
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به برنامه بخش تولید برای حل ناترازی بنزین در کشور بیان کرد: برنامه پالایشگاهها این است که بسرعت تکمیل شده و بتوانند به نتیجه برسند.
علی آقامحمدی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی اجرای بنزین سهنرخی و برنامه آتی برای بهبود اوضاع این سوخت اظهار داشت: در مورد مصرف سوخت دولت برنامه مفصلی دارد، رئیسجمهور معاونتی برای این حوزه منصوب کرده و هماهنگی برنامهها در این معاونت انجام میشود که مشکل اجرایی نداشته باشد، از جمله اینکه گام اول سهنرخیسازی بنزین بوده است.
وی با بیان اینکه دولت برای اجرای برخی پروژهها باید از مردم حمایت کند، گفت: مثلا اگر سهمیه بخشی از مردم سلب میشود باید برای بخش دیگر که تحت فشار است جبران شود تا دچار آسیب نشوند.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری تصریح کرد: تجهیزات، دستگاهها و مصرف انواع و اقسام انرژی در کشور باید تغییرات بنیادین داشته باشند.
وی با اشاره به برنامه بخش تولید برای حل ناترازی بنزین در کشور بیان کرد: برنامه پالایشگاهها این است که بسرعت تکمیل شده و بتوانند به نتیجه برسند.
آقامحمدی تاکید کرد: در بخش تولید؛ اتمام و تکمیل پروژه پالایشگاههای نیمهکاره و مینیریفاینریها در دستور کار است تا تولید با مصرف متوازن شده و کشور از کمبود خارج شود.
وی یادآور شد: همچنین بحث استفاده از سیانجی و سوخت گاز طبق برنامه در حال اجرایی شدن است که مقاضیان میتوانند خودروی خود را به صورت رایگان و بدون پرداخت هزینه گازسوز کنند و بیشتر از این سوخت پاک برای خودرو بهره ببرند.