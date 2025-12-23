خبرگزاری کار ایران
ثبت رشد منفی نیم‌درصدی برق در پاییز

مدیرعامل شرکت توانیر از ثبت نیم‌درصدی رشد منفی مصرف انرژی در سه‌ماهه پاییز خبر داد و تأکید کرد: این دستاورد، حاصل تداوم اقدامات کنترلی تابستان، مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، ساماندهی مصارف غیرمجاز و اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف است.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به روند معمول رشد مصرف برق در کشور گفت: در سال‌های گذشته به‌طور متوسط ۴ تا ۵ درصد رشد مصرف داشتیم که بخشی از آن ناشی از افزوده شدن سالانه حدود یک میلیون مشترک جدید و همچنین تقاضای جدید صنایع و مشترکان عمده است.

وی افزود: در بخش صنعت نیز سالانه ۴ تا ۵ هزار مگاوات تقاضای جدید ثبت می‌شود که معمولاً ۵۰ تا ۶۰ درصد آن به مرحله بهره‌برداری می‌رسد؛ به‌عبارت دیگر حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات بار جدید صنعتی به شبکه اضافه می‌شود. با این حال، مجموعه اقداماتی که در ماه‌های گذشته اجرا شده، توانسته است روند رشد مصرف را کنترل و حتی در پاییز به رشد منفی نیم درصد برساند.

مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر تداوم این مسیر تصریح کرد: برنامه‌های مدیریت مصرف برای فصل زمستان ادامه دارد و هدف‌گذاری اصلی صنعت برق، مهار رشد مصرف در تابستان پیشِ‌رو از طریق ترکیب هوشمندانه اقدامات نظارتی، بهینه‌سازی مصرف و همراهی مشترکان است.

رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: استمرار مقابله با مصارف غیرمجاز، ارتقای بهره‌وری انرژی و مدیریت تقاضا، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه و عبور مطمئن از دوره‌های اوج مصرف خواهد داشت.

