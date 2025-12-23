خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ضوابط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور اعلام شد

ضوابط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور اعلام شد
کد خبر : 1731674
لینک کوتاه کپی شد.

بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران، مدیرکل واردات خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، محمدعلی حاجی‌زاده، مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیروی محرکه و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح مصوبه ۱۵۸۷۱۰ هیئت‌وزیران در تاریخ ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ و هماهنگی بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران ضوابط و شرایط واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور را اعلام کرد.

وی افزود: ایرانیان مقیم خارج از کشور با تابعیت ایرانی بر اساس تعریف ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با حداقل ۱۸ سال تمام سن که آغاز اقامت از تاریخ ۲۱ خردادماه سال ۱۴۰۴ به تشخیص وزارت امورخارجه باشد حتی در صورت اقامت یک روزه، مشمول این دستورالعمل خواهد بود. به این ترتیب ایرانیان مقیم خارج باید پس از اعلام وزارت امور خارجه به سامانه میخک مراجعه کنند، این افراد باید تا تاریخ ۲۱ خرداد سال جاری مقیم (بر اساس تعریف اعلامی وزارت امور خارجه) بوده و تا تاریخ ۱۲ آذر خودرو خود را خریداری کرده باشند

مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیروی محرکه و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه خودروهای سواری نو و کارکرده حداکثر ۵ سال ساخت، مجوز ثبت سفارش دریافت می‌کند، افزود: ایرانیان خارج از کشور در این مرحله از اجرای مصوبه صرفاً مجاز به واردات خودروهایی هستند که تا تاریخ ۱۲ آذرماه سال ۱۴۰۴ مالک آن بوده‌اند، این در حالی است که خودروهای کارکرده با پیمایش بیش از ۹۹ کیلومتر از دریافت شناسنامه گارانتی معاف است.

وی تاکید کرد: واردات خودروهای راست فرمان و برندهای آمریکایی طبق ضوابط جاری کشور ممنوع است و واردات خودرو توسط هر فرد مشمول صرفاً برای یک دستگاه خودرو مجاز و ثبت سفارش از این محل تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ امکان‌پذیر است.

حاجی‌زاده با یادآوری اینکه سایر ضوابط و مقررات مطابق قوانین جاری و آئین‌نامه‌های مربوط از جمله مصوبات هیأت وزیران درباره خودروهای نو و کارکرده است، گفت: خودروهای وارداتی از مصادیق رویه بدون انتقال ارز بوده و ثبت سفارش آن صرفاً از محل بند ۹ ماده ۳۸ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا