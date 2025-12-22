خبرگزاری کار ایران
انگلیس باز هم شرکت‌های نفتی روسیه را تحریم کرد

انگلیس دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه شرکت‌های نفتی روسیه اعمال کرد.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، دولت بریتانیا روز پنجشنبه (۲۷ آذر) اعلام کرد ۲۴ فرد و نهاد ازجمله برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی باقی‌مانده روسیه که تاکنون تحریم نشده بودند، هدف تحریم قرار گرفته‌اند. این شرکت‌ها شامل تات‌نفت، راس‌نفت، ان‌ان‌کی اویل و راس‌نفت‌گاز هستند.

این دور از تحریم‌ها تازه‌ترین اقدام‌های لندن به‌منظور تشدید محدودیت‌ها علیه تجارت جهانی نفت روسیه است. پیش‌تر در ماه اکتبر، انگلیس و آمریکا دو شرکت بزرگ نفتی روسیه، لوک‌اویل و روسنفت را تحریم کرده بودند.

اتحادیه اروپا هم روز پنجشنبه (۲۷ آذر) تحریم‌هایی را علیه ۴۱ نفتکش دیگر ناوگان سایه روسیه که برای دور زدن محدودیت‌های تجاری غرب استفاده می‌شوند، اعمال کرد.

بسته تحریم‌های تازه انگلیس شامل مرتضی لاخانی، میلیاردر کانادایی - پاکستانی هم می‌شود.

میلیاردر کانادایی - پاکستانی اوایل هفته جاری از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده بود. دولت انگلیس اعلام کرد که شرکت‌های لاخانی از سال ۲۰۲۲ به تعدادی از بزرگ‌ترین بازرگانان نفت روسیه تبدیل شده‌اند.

شرکت «مرکانتیل اند ماریتایم»، متعلق به لاخانی، در بیانیه‌ای اعلام کرد: لاخانی اتهام‌های مربوط به مالکیت یا کنترل ناوگان سایه نفتکش‌های ویژه حمل فرآورده‌های نفتی روسیه را که ناقض قوانین تحریم‌های قابل اجرا باشد، رد می‌کند، این شرکت در سنگاپور و لندن دفتر دارد.

لاخانی، ۶۳ ساله، فعالیت خود را در شرکت بازرگانی «گلنکور» آغاز کرده و اکنون «مرکانتیل اند ماریتایم» را اداره می‌کند.

وی در بیانیه‌ای تأکید کرد: بلافاصله همه راه‌های قانونی برای دفاع، رد و بازنگری درباره تحریم‌های بی‌اساس، ناعادلانه و با انگیزه سیاسی اتحادیه اروپا و انگلیس را دنبال می‌کنم.

