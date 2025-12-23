در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
توزیع نهادههای دامی توسط تشکلها از هفته آینده/ سودجویی دلالان از آشفته بازار
گلایه دامداران و مرغداران در ماههای گذشته از کمبود نهادههای دامی در حالی به زمستان ۱۴۰۴ نیز رسید که به گفته مدیرعامل اتحادیه دام سبک، قرار است علاوه بر شرکت پشتیبانی امور دام، تشکلهای حوزه دامپروری نیز به این روند اضافه و بخشی از توزیع را به شبکه خود انجام دهند تا مشکل توزیع نهادههای دامی حل شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کمبود نهادههای دامی با عرضه در سامانه بازارگاه توسط شرکت پشتیبانی امور دام در حالی از حالت بحرانی خارج شده که هنوز برخی از واحدهای دامپروری موفق به تامین آن نشدهاند. سه ماه بحران کمبود نهادههای دامی به زمستان ۱۴۰۴ نیز کشیده شد تا بالاخره قرار شود تشکلهای حوزه دامپروری نیز وارد این موضوع شوند و بخشی از توزیع آن را بر عهده بگیرند. شاید به این واسطه، مشکل تامین نهادههای دامی برای برخی از واحدهای کوچکتر دامپروری نیز حل شود.
چگونه تامین نهادههای دامی تبدیل به بحران شد؟
در همین زمینه، افشین دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «آیا مشکل تهیه نهادههای دامی با قیمت مصوب برای دامداریها حل شده است یا خیر؟» گفت: بیش از ۳ ماه است که دامداریها با مشکل تامین نهادههای دامی با قیمت مصوب روبرو هستند و دلیل آن، عدم تامین بهموقع ارز است.
وی با اشاره به خشکسالیهای اخیر و لزوم پیشبینی بهموقع وزارت جهاد کشاورزی برای تامین نهادههای دامی، افزود: طبیعتاً لازم بود که قبل از ورود به بحران کمبود نهادههای دامی، پیشبینیهای لازم بهویژه در بحث ارز مورد نیاز انجام میشد؛ اما بانک مرکزی، دولت و سازمان برنامه و بودجه متاسفانه اقدامات لازم را بهموقع انجام ندادند و ما وارد بحران تامین نهادههای دامی شدیم.
سودجویی دلالان از آشفته بازار نهادههای دامی
مدیرعامل اتحادیه دام سبک با اشاره به وقوع بحران کمبود نهادههای دامی در اواسط شهریورماه امسال، گفت: علاوه بر عدم تخصیص ارز مورد نیاز نهادههای دامی و طلبکار بودن واردکنندگان برای ارز، ما با مشکل توزیع نامناسب نهادههای دامی نیز مواجه بودیم.
دادرس افزود: عدم مدیریت مناسب توزیع نهادههای دامی موجب آشفته بازار نهادههای دامی شد و دلالان و عوامل توزیع که روی سامانه بازارگاه بودند از این آشفتهبازار، سوءاستفاده و سودجویی کردند. در این میان، فروش پشت فاکتوری نهادههای دامی، ضربه و ضرر بسیاری را به دامداران وارد کرد.
وی افزود: درنهایت تصمیم جدیدی برای استفاده از ظرفیت تشکلهای حوزه دامپروری برای توزیع نهادههای دامی از ۱۰ روز پیش گرفته شد که زمینهساز مدیریت مناسب برای توزیع نهادههای دامی است.
توزیع نهادههای دامی توسط تشکلها از هفته آینده
مدیرعامل اتحادیه دام سبک با اشاره به توزیع نهادههای دامی توسط تشکلهای حوزه دامپروری گفت: کوتاژها در حال دریافت از واردکنندگان است و شبکه تعاونیهای دامپروری، شبکه تعاونیهای عشایری، اتحادیه صنعت دامپروری و... کوتاژها را از واردکنندگان میگیرند و در میان شبکه تحت پوشش خود توزیع میکنند. مراحل مقدماتی در حال انجام است و احتمالا از شنبه هفته آینده آدرسها به شرکتهای واردکننده، تحویل و حمل نهادهها آغاز خواهد شد.
دادرس در مورد مسیر دوم فروش نهادههای دامی نیز گفت: شرکت پشتیبانی امور دام هم نهادههای دامی را در سامانه بازارگاه به صورت نقدی برای آن دسته از دامدارانی که عضو شبکه تعاونیها نیستند یا عضو هستند، ولی قصد خریداری نهادههای دامی را به طور مستقل دارند، بارگذاری میکند و بدین ترتیب کل دامداران کشور تحت پوشش نهادههای دامی قرار خواهند گرفت.
مشکل تامین ارز برای نهادههای دامی
مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه ما هنوز در تامین نهادههای دامی با مشکل مواجه هستیم، گفت: با توجه به شرایطی که در حال حاضر در کشور داریم و به دلیل تحریمها و مشکلات تامین ارز، ممکن است در موضوع تامین نهادههای دامی با مشکل روبرو باشیم.
دادرس خاطرنشان کرد: فعلاً تامین و توزیع نهادههای دامی به صورت مدیریتشده انجام خواهد شد و امیدواریم به شرایط بهینه و شرایط نرمال بازگردیم.