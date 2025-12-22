چالشهای کیفیت و خدمات در لوازم خانگی پارس؛ عقبماندگی نسبت به استانداردهای روز
شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس با وجود سابقه طولانی و تبلیغ ارتقای رتبه انرژی محصولات، همچنان با ضعفهای فنی، نارضایتی مشتریان و مشکلات خدمات پس از فروش مواجه است.
به گزارش ایلنا، شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس که یکی از برندهای شناختهشده در تولید لوازم خانگی در ایران است، با وجود سابقه طولانی فعالیت و انتشار اخبار مثبت درباره ارتقای رتبه انرژی محصولات و ساماندهی برخی درخواستهای خدمات پس از فروش، با مسائل و چالشهای جدی مواجه است که میتواند اعتبار برند و رضایت مشتریان را تحت تأثیر قرار دهد.
سرعت پایین در دستیابی به استانداردهای روز
این شرکت در یکی از آخرین اطلاعرسانیهای خود، از دستیابی محصولاتش به سطح مصرف انرژی A خبر داده است؛ موضوعی که تا پیش از این، یکی از محورهای اصلی انتقاد مصرفکنندگان بوده و محصولات آن عمدتاً در ردههای پایینتر از B قرار داشتند. با این حال، معرفی سطح مصرف انرژی A بهعنوان یک دستاورد، در حالی انجام شده که سالهاست بسیاری از برندهای مطرح خارجی و حتی تولیدکنندگان داخلی از این سطح عبور کرده و به ردههای بالاتر مانند A+ دست یافتهاند. از این منظر، کسب برچسب انرژی A در اواخر سال ۱۴۰۴، نه یک موفقیت چشمگیر، بلکه نشاندهنده فاصله قابل توجه این مجموعه با استانداردهای بهروز صنعت لوازم خانگی و عقبماندگی چندساله نسبت به رقباست.
ضعف در شاخصهای فنی و کیفی
بررسی نظرات کاربران و امتیازدهی به برخی از محصولات پرفروش شرکت پارس در فروشگاههای آنلاین نشان میدهد میانگین رضایت مصرفکنندگان در محدوده سه تا چهار از پنج است؛ عددی که بیانگر نارضایتی نسبی و عدم جلب اعتماد کامل مشتریان است. بخش عمده این انتقادات به ضعفهای فنی بازمیگردد؛ از جمله استحکام پایین مواد مصرفی، کیفیت ساخت نامطلوب، طراحی قدیمی و بیتوجهی به زیبایی و بهروز بودن ظاهر محصولات. این مسائل در حالی مطرح میشود که قیمت محصولات پارس با سطح کیفی آنها همخوانی ندارد و در همین بازه قیمتی نمونههای داخلی و خارجی دیگری وجود دارند که رضایت بالاتری از مصرفکنندگان جلب کردهاند.
چالشهای خدمات پس از فروش
شرکت به خدمات پس از فروش اشاره کرده و صفحات مربوط به «سنجش رضایت مشتریان» و «فرم پیگیری شکایات» را ایجاد کرده است، اما بسیاری از مصرفکنندگان گزارش دادهاند که سطح خدمات پس از فروش در این برند، همچنان با انتقاد مواجه است و رضایت کافی را ایجاد نمیکند. فقدان شفافیت در ارائه خدمات، تأمین قطعات یدکی و پاسخگویی سریع به مشتریان همچنان یکی از معضلات بازار لوازم خانگی ایران است و نقش مهمی در رضایت یا نارضایتی مصرفکنندگان دارد. اعلام شرکت درباره ساماندهی ۱۵۵۰ درخواست تعمیر، در واقع نشاندهنده حجم بالای شکایات و درخواستهای حلنشده پیشین است و نمیتوان آن را یک نقطه قوت واقعی تلقی کرد.
سوءاستفاده از نام برند
گزارشهای مردمی حاکی از آن است که افراد سودجو با سوءاستفاده از نام برند پارس، با ادعای دروغین قرعهکشی یا فروش کالا، مبالغی را از شهروندان دریافت کردهاند و خدماتی ارائه نکردهاند. اگرچه شرکت اعلام کرده این موارد ارتباطی به آن ندارد و کلاهبرداری است، اما این وضعیت نشاندهنده ضعف در مدیریت برند، اطلاعرسانی و حمایت از مصرفکننده است و باعث میشود مشتریان به راحتی در معرض سوءاستفاده قرار گیرند.
نارضایتی مصرفکنندگان و فقدان شفافیت
گزارشهای داخلی شرکت درباره «سنجش رضایت مشتری» پرسشهایی درباره ظاهر محصول و دفترچه راهنما مطرح میکند، اما این نوع سنجشها هیچ گزارش شفافی از نتایج واقعی ارائه نمیکند و نشانهای از نتایج قابل اتکا به دست نمیدهد. در بازاری که برندهای رقیب خدمات پس از فروش بهتری ارائه میدهند، نبود دادههای شفاف، شکاف میان ادعا و تجربه واقعی مصرفکننده را نمایان میکند.
جای خالی شفافیت
علیرغم آنکه شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس اقداماتی مانند ارتقای محصولات و ساماندهی برخی درخواستها را برجسته کرده است، چالشهای جدی در حوزههای خدمات پس از فروش، پاسخگویی واقعی به مشتریان و مدیریت برند وجود دارد که میتواند نگرانی مصرفکنندگان را افزایش دهد. ضعف در اطلاعرسانی روشن و مواجهه با سوءاستفادههایی که به نام برند رخ میدهد، نشان میدهد که شرکت باید رویکردی شفافتر، مشتریمحورتر و جدیتر در مقابله با انتقادات و مشکلات اتخاذ کند تا اعتماد جامعه بازسازی شود.