شتاب توسعه منطقه آزاد اروند در آذرماه؛
تمرکز همزمان بر عمران، اقتصاد و زیرساختهای اجتماعی
منطقه آزاد اروند در آذرماه با اجرای مجموعهای از پروژههای عمرانی، اقدامات اقتصادی راهبردی و برنامهریزی در حوزههای عمومی و اجتماعی، مسیر توسعه متوازن و زیرساختمحور خود را با سرعت بیشتری دنبال کرد.
به گزارش ایلنا، آذر ماه برای منطقه آزاد اروند با رویکردی چندبعدی در حوزههای مختلف همراه بود؛ رویکردی که در آن توسعه زیرساختهای عمرانی، تقویت بنیانهای اقتصادی و توجه به ظرفیتهای عمومی و اجتماعی بهصورت همزمان مورد توجه قرار گرفت. اجرای پروژههای عمرانی در سطح شهرها و سایتهای صنعتی، احیای ظرفیتهای تولیدی، آغاز طرحهای موثر اقتصادی و برنامهریزی برای بهرهبرداری از مزیتهای گردشگری و اجتماعی، نشاندهنده نگاه جامع سازمان منطقه آزاد اروند به توسعه پایدار در منطقه است.
اخبار اقتصادی منطقه آزاد اروند
در ماهی که گذشت، روند ارتقای اقتصاد منطقه آزاد اروند با آغاز پروژههایی بر اساس احیای ظرفیتهای تولیدی صنعتی شتاب بیشتری گرفت. در ۱۶ آذر ماه پروژه راهبردی «تولید دادههای اقتصادی در اروند» رسماً آغاز شد، پروژهای که با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند و پژوهشکده آمار ایران اجرا و هدف آن تهیه و تولید تصویر دقیق و استاندارد از تولید ناخالص منطقهای است تا مبنای برنامهریزی و تصمیمسازی در توسعه اقتصادی قرار گیرد. این طرح با حضور معاونان و نمایندگان بخشهای مختلف، چارچوب فنی و مراحل اجرای آن بررسی شد و بر نقش آن در تقویت شفافیت و تحلیل اقتصادی تأکید شد.
پیش از آن، در ۸ آذر ماه پتروشیمی آبادان پس از دو سال وقفه تولید توانست دوباره با تولید گرید S-57 به بازار بازگردد. این کارخانه که از تولیدکنندگان قدیمی PVC در خاورمیانه است، با بازسازی خطوط، تجهیز فناوری و بهرهگیری از نیروی متخصص، تولید این محصول مهم صنعتی را از سر گرفت. بازگشت تولید گرید S-57 نشاندهنده احیای ظرفیت تولید داخلی و ایجاد فرصتهای جدید در بازار داخلی و منطقهای است.
این اقدامات اقتصادی در آذر ۱۴۰۴، نشاندهنده عزم سازمان منطقه آزاد اروند برای تقویت شاخصهای اقتصادی منطقه، افزایش شفافیت دادهها و احیای ظرفیتهای صنعتی است، که میتواند به رشد اقتصاد محلی، جذب سرمایه و پایداری تولید کمک کند.
توسعه عمرانی در اروند
در آذر ماه، سازمان منطقه آزاد اروند مجموعهای از اقدامات و پروژههای عمرانی را با محوریت توسعه زیرساختهای صنعتی، بهسازی معابر شهری، ارتقای فضاهای آموزشی و اصلاح زیرساختهای عمومی در سطح آبادان و خرمشهر به اجرا درآورد. این اقدامات در راستای بهبود کیفیت زندگی شهروندان، تسهیل فعالیتهای اقتصادی و پشتیبانی از واحدهای صنعتی منطقه انجام شده است.
در بخش زیرساختهای صنعتی، عملیات تکمیل شبکه آب و فاضلاب سایت صنعتی خرمشهر به طول حدود ۳۰ کیلومتر در دستور کار قرار گرفت و به مراحل پایانی رسید. این پروژه که با سرمایهگذاری قابل توجهی اجرا شده، نقش مؤثری در تأمین زیرساختهای حیاتی واحدهای صنعتی، افزایش ظرفیت تولید و فراهمسازی بستر مناسب برای جذب سرمایهگذاران جدید دارد و یکی از مهمترین پروژههای عمرانی منطقه در آذرماه به شمار میرود.
همزمان با توسعه زیرساختهای صنعتی، سازمان منطقه آزاد اروند اقدامات متعددی را در حوزه بهسازی معابر و فضاهای شهری اجرا کرد. در این راستا، عملیات بهسازی و آسفالتریزی گسترده در معابر محله کوی نیرو آغاز شد که شامل دهها معبر اصلی و فرعی این محدوده بوده و با هدف رفع مشکلات تردد، افزایش ایمنی شهروندان و بهبود وضعیت معابر پس از بارندگیها انجام شد. همچنین عملیات عمرانی بهسازی مسیر خروجی آبادان به سمت اهواز و برخی محورهای ارتباطی مهم منطقه در آذرماه تداوم یافت.
در حوزه فضاهای آموزشی و اجتماعی نیز پروژههای عمرانی متعددی به اجرا درآمد. آسفالت محوطه و ورودی مدرسه استثنایی شمیم و همچنین دبستان آسیه (راضیه) و معابر پیرامونی آن از جمله اقداماتی بود که با هدف ارتقای ایمنی، بهبود شرایط تردد دانشآموزان و ایجاد محیطی مناسبتر برای فعالیتهای آموزشی انجام شد. این پروژهها بخشی از برنامههای سازمان منطقه آزاد اروند برای حمایت از زیرساختهای آموزشی و ارتقای کیفیت فضاهای عمومی به شمار میرود.
در بخش زیرساختهای نمایشگاهی و عمومی، عملیات اصلاح سازهای و نوسازی سقف و سیستم جمعآوری آبهای سطحی نمایشگاه بینالمللی اروند آغاز شد. این پروژه با هدف افزایش ایمنی، ارتقای استانداردهای بهرهبرداری و آمادهسازی این مجموعه برای میزبانی رویدادهای اقتصادی، تجاری و فرهنگی در حال اجراست و یکی از پروژههای مهم عمرانی آذرماه محسوب میشود.
در مجموع، مجموعه اقدامات عمرانی انجامشده در ماه آذر در منطقه آزاد اروند نشاندهنده تمرکز این سازمان بر توسعه متوازن زیرساختهای صنعتی و شهری، بهبود خدمات عمومی و ارتقای کیفیت فضاهای زیربنایی است؛ رویکردی که میتواند نقش مؤثری در تقویت فعالیتهای اقتصادی، افزایش رضایتمندی شهروندان و تسریع روند توسعه پایدار منطقه ایفا کند.
اقدامات موثر در بهبود صنعت گردشگری
در ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴ نشست ملی برای تقویت ظرفیتهای گردشگری آبی برگزار شد؛ جلسهای که با حضور مدیران عالیرتبه در تهران برگزار شد تا زمینه ورود طرح گردشگری آبی به مرحله اقدام فراهم شود. در این نشست تأکید شد که مزیت رقابتی اروند مبتنی بر آب و دریاست و بدون استفاده از این ظرفیت، منطقه نمیتواند به رشد پایدار دست یابد.
راهکارهایی از جمله جذب مشاور تخصصی و تشکیل شورای راهبری گردشگری آبی نیز در برنامههای عملیاتی قرار گرفت تا اجرای پروژهها با رویکردی مردممحور و برنامهریزیشده دنبال شود.
این نشست نشان میدهد که منطقه آزاد اروند در کنار توجه به مؤلفههای اقتصادی، تلاش دارد ظرفیتهای طبیعی و گردشگری منطقه را نیز بهعنوان بخشی از مدل توسعه پایدار در دستور کار قرار دهد.
آذرماهِ پرکار اروند
مجموع اقدامات انجامشده در آذر ماه بیانگر آن است که منطقه آزاد اروند مسیر توسعه را صرفاً در اجرای پروژههای مقطعی دنبال نمیکند، بلکه با پیوند دادن عمران شهری و صنعتی، بازسازی و تقویت ظرفیتهای اقتصادی و توجه به زیرساختهای نرم و اجتماعی، در حال ترسیم الگویی پایدار برای رشد منطقه است. این همافزایی میان حوزههای عمرانی، اقتصادی و عمومی میتواند زمینهساز افزایش کیفیت زندگی شهروندان، رونق تولید و سرمایهگذاری و تثبیت جایگاه منطقه آزاد اروند بهعنوان یکی از قطبهای مهم توسعهای جنوب کشور باشد.