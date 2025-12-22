منابع ارزی از بودجه ۱۴۰۴ برای واردات خودرو اختصاص نیافت

به گزارش ایلنا، سید حامد عاملی در پاسخ به صحبت‌های دبیر دوم کمیسیون صنایع مجلس (تخصیص ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی) افزود: اکنون موضوع واردات خودرو به یک مطالبه جدی تبدیل شده است و در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مقرر شد تا ۲ میلیارد دلار از محل منابع ارزی توسط بانک مرکزی برای واردات خودرو به صورت فصلی اختصاص یافته و آیین‌نامه اجرایی آن تدوین شود.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آیین نامه اجرایی با پیگیری‌های وزارت صمت و هماهنگی دیگر دستگاه‌ها، تصویب شد که در فرایند بررسی نیز دیوان عدالت و در ادامه هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی اشکالاتی را به میزان تعرفه‌هایی که در این آیین نامه پیش‌بینی شده بود، اعلام کردند که نهایتاً این آیین نامه توسط دولت اصلاح و به تایید مجلس شورای اسلامی رسید.

وی با بیان اینکه نقش وزارت صمت، تنظیم آیین‌نامه برای رقابت و تنوع در واردات خودرو، هماهنگی زیرساخت‌ها و سامانه‌ها بود افزود: عنصر اصلی واردات خودرو در کشور، تامین منابع ارزی مطابق آنچه مجلس اعلام کرده است، می‌باشد.

عاملی اضافه کرد: ثبت سفارش‌ها انجام شده است به بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز برای واردات اعلام کرده‌ایم با وجود پیگیری‌های صورت گرفته تاکنون موفق نشدیم از این منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۴ در اختیار واردکنندگان خودرو قرار دهیم.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: منابع ارزی در اختیار واردکنندگان قرار نگرفته است و نتوانسته‌اند اقدام کنند.

وی با بیان اینکه حدود ۳۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو از ابتدای امسال تاکنون وارد شده است، افزود: این تعداد خودرو از محل ارز سال گذشته یا از طریق ارز با منشا خارجی است.

عاملی ادامه داد: وزارت صمت دغدغه واردات خودرو را در راستای تنظیم بازار خودرو و ایجاد رقابت بر اساس اجرای قانون بودجه دارد تا مشکلات واردکنندگان خودرو برطرف شود ضمن اینکه این وزارتخانه مسئول تخصیص ارز نیست و تنها پیگیر منابع ارزی است.

وی به محدودیت‌های ارزی در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۰۰ هزار ثبت سفارش خودرو در انتظار تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است، این در حالیست که مطابق قانون علی‌رغم گذشت سه فصل از قانون بودجه، ارز مربوطه توسط بانک مرکزی تخصیص پیدا نکرده است.

عاملی اضافه کرد: اکنون آمادگی کامل داریم تا بحث مربوط به تامین منابع مالی دولت که در بند ر تبصره ۱ بر مبنای میزان ارز است، اختصاص پیدا کند، ما در وزارت صمت پیگیر هستیم و جلساتی را با بانک مرکزی داریم امیدواریم که بانک مرکزی همراهی و هماهنگی کنند تا میزان ارز ۲ میلیاردی که در قانون بودجه برای سال ۱۴۰۴ است اختصاص پیدا کند تا منجر به تنظیم گری و تعادل بخشی در بازار خودرو شود.

انتهای پیام/