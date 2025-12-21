به گزارش ایلنا، بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند ر تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (حقوق ورودی واردات خودروی شخصی ایرانیان خارج از کشور) توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد.

