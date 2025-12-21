تعیین تکلیف حقوق ورودی خودروهای ایرانیان خارجنشین
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند ر تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (حقوق ورودی واردات خودروی شخصی ایرانیان خارج از کشور) ابلاغ شد.
