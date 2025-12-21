۲۰ میلیون تن از ظرفیت پتروشیمی استفاده نمی شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسن عباس زاده در مراسم امضای تفاهمنامه های مرتبط با کاهش مصرف انرژی با اشاره به اهتمام پتروشیمی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: طبق برنامه ما باید به ظرفیت ۱۳۱.۵ میلیون تن ظرفیت نصب شده برسیم، اما چالش این است که بخشی از ظرفیت فعلی یعنی حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون تن را نمی‌توانیم استفاده کنیم.

وی از همراستایی مطالبات بخش خصوصی و بخش دولتی در صنعت پتروشیمی ابراز خرسندی کرد.

مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی با بیان اینکه ۹۵ میلیارد تومان در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری شده است، گفت: تا پایان برنامه هفتم ۲۴ میلیارد تومان دیگر به این رقم اضافه می‌شود.

عباس زاده با اعلام برنامه جمع آوری ۱۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز فلر توسط پتروشیمی خاطرنشان کرد: با اجرای این برنامه کاهش انتشار کربن، محیطی زیست پاک خواهیم داشت و از عواید آن استفاده می‌کنیم.

وی از برنامه بانک مرکزی برای اعطای مشوق به شرکت‌هایی که نسبت به جمع آوری گاز فلر اقدام می کنند؛ خبر داد.

معاون وزیر نفت با اشاره به برنامه صنعت پتروشیمی در حوزه تجدیدپذیرها گفت: یکی از شرکت‌ها احداث ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را در دستور کار دارد که ۱۰۰۰ مگاوات آن تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

