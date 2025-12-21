خبرگزاری کار ایران
English العربیه
وزیر صمت خبر داد؛

آمادگی صنعت لوازم خانگی برای ورود به بازار‌های منطقه

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعت لوازم خانگی با پیشرفت سال‌های اخیر در تولیدات با کیفیت داخلی، آمادگی ورود به بازار‌های منطقه را دارد.

به گزارش ایلنا، سید‌محمد اتابک افزود: در تخصیص ارز، اولویت در تامین کالا‌های اساسی است و در سایر موارد بر پایه نیاز کشور مدیریت تخصیص ارز با حساسیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به افزایش صادرات لوازم خانگی از اهداف اصلی سفر به افغانستان بود گفت: صنعت لوازم خانگی با پیشرفت سال‌های اخیر در تولیدات با کیفیت داخلی، آمادگی ورود به بازار‌های منطقه را دارد و در سفر به افغانستان این موضوع با جدیت پیگیری و منجر به عقد قرارداد با طرف افغانستانی شد.

به گفته اتابک ورود به بازار افغانستان با توجه به تعداد خانواده جوان در این کشور نمونه موفق در تبادلات تجاری با همسایه شرقی در بخش صادرات لوازم خانگی بود

وی افزود: توسعه صادرات در صنعت لوازم خانگی، افزایش تولید و اشتغال زا به همراه دارد و وزارت صمت آماده ایجاد بستر در بازار‌های منطقه است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: موضوع ته‌لنجی در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده، ایجاد اشتغال مرزی،تأمین امنیت سرحدات و فعال‌شدن بازارچه‌های مرزی از اهداف پیش‌بینی آن در برنامه هفتم است و با واردات قطعات لوازم خانگی به صورت ته‌لنجی، تولید از امکان بیشتری بهره‌مند می‌شود.

