سایه صلح بر بازار نفت

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، قیمت نفت خام برنت دریای شمال در پایان معاملات هفته گذشته (جمعه، ۲۸ آذر) با کاهشی خفیف نسبت به هفته پیش از آن به ۶۰ دلار و ۴۷ سنت برای هر بشکه رسید. این در حالی است که افت قیمت‌ها در روزهای ابتدایی هفته بسیار شدیدتر بود و با ثبت نرخ ۵۸ دلار و ۶۷ سنت، نفت برنت پایین‌ترین سطح قیمتی خود در چهار سال اخیر را تجربه کرد. با این حال در روزهای پایانی هفته بخشی از این کاهش جبران شد و قیمت‌ها بار دیگر به کانال ۶۰ دلاری بازگشتند.

در هفته گذشته نیز همانند هفته‌های اخیر، تقویت چشم‌انداز صلح میان روسیه و اوکراین و به‌دنبال آن افزایش انتظارها برای کاهش احتمالی تحریم‌ها علیه صادرات نفت روسیه، مهم‌ترین عامل فشار بر قیمت نفت بود. همزمان انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف از چین نیز به تشدید روند نزولی بازار دامن زد.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی اداره ملی آمار چین (NBS)، رشد تولید کارخانه‌های این کشور به پایین‌ترین سطح خود در ۱۵ ماه گذشته رسیده است. در بخش خرده‌فروشی که شاخصی کلیدی برای سنجش تقاضای مصرف‌کننده به‌شمار می‌رود، رشد فروش پس از افزایش ۲.۹ درصدی در اکتبر، در ماه نوامبر تنها ۱.۳ درصد ثبت شد که کُندترین رشد از دسامبر ۲۰۲۲ تاکنون محسوب می‌شود، همچنین فروش سالانه خودرو در چین طی ماه نوامبر افت ۸.۵ درصدی را تجربه کرد که شدیدترین کاهش در ۱۰ ماه اخیر است.

اخبار ونزوئلا؛ تنها نقطه اتکای بازار نفت

در مقابل، صدور دستور دونالد ترامپ برای محاصره تمام نفتکش‌های تحریم‌شده ونزوئلا، مهم‌ترین سیگنال افزایشی قیمت نفت در هفته گذشته بود؛ عاملی که در میانه هفته مسیر معاملات را تا حدی معکوس کرد. چین اکنون بزرگ‌ترین خریدار نفت خام ونزوئلا به‌شمار می‌رود و حدود ۴ درصد از واردات نفت خود را از این کشور تأمین می‌کند.

با این حال برخی معامله‌گران معتقدند اشباع ذخایر شناور و افزایش خریدهای پیشین چین از نفت ونزوئلا، اثرگذاری این اقدام بر بازار جهانی نفت را محدود می‌کند.

در همین حال گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان داد ذخایر نفت خام این کشور در هفته منتهی به ۱۲ دسامبر، یک میلیون و ۲۷۰ هزار بشکه کاهش یافته است؛ رقمی که کمتر از پیش‌بینی کاهش ۲.۴ میلیون بشکه‌ای بازار بود. این گزارش در عین حال از افزایش قابل توجه ذخایر فرآورده‌های نفتی حکایت دارد، به‌طوری که ذخایر بنزین ۴.۸۱ میلیون بشکه و ذخایر نفت کوره ۱.۷۱ میلیون بشکه افزایش یافته‌اند؛ موضوعی که از ضعف تقاضا برای محصولات سوختی حکایت دارد.

درمجموع بازار نفت در مقطع کنونی بیش از هر چیز تحت‌ تأثیر تحولات ژئوپلیتیک و چشم‌انداز عرضه قرار دارد. هرچند ورود به فصل سرد سال به‌طور سنتی با افزایش مصرف سوخت‌های گرمایشی همراه است، اما ضعف تقاضای صنعتی به‌ویژه در چین و سطح بالای ذخایر فرآورده‌های نفتی در اقتصادهای بزرگ، مانع از بروز اثر پررنگ تقاضای فصلی بر قیمت‌ها می‌شود. در چنین شرایطی حفظ کانال ۶۰ دلاری بیش از آنکه ناشی از بهبود تقاضا باشد، به استمرار ریسک‌های ژئوپلیتیک و محدودیت‌های عرضه گره خورده است.

