باید نقشه راه تحقق برنامه هفتم در نفت را پیدا کنیم
وزیر نفت با اعلام اینکه این وزارتخانه تا پایان دولت چهاردهم به تعهدات خود برای تحقق اهداف پایبند است، بر تسریع اجرای بند «ب» ماده ۱۵ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت نقت، محسن پاکنژاد امروز (شنبه، ۲۹ آذر) در نشست شورای معاونین وزارت نفت با بررسی مسائل و موانع در اجرای بند «ب» ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه، بر تسریع اجرای آن تأکید کرد.
وی با اشاره به افقهای پیش روی صنعت نفت، از ریلگذاری دقیق مسیر برای تحقق اهداف در دولت چهاردهم یاد و اظهار کرد: ما در وزارت نفت، تا پایان دولت چهاردهم به تعهدات خود برای تحقق اهداف پایبند هستیم.
وزیر نفت بیان کرد: وزارت نفت از دید مسئولان کشور، خط مقدم جبهه اقتصادی است و دستاندرکاران اجرایی کشور همواره قدردان زحمات و تلاشهای مدیران و کارکنان صنعت نفت بودهاند و البته انتظارات از وزارت نفت هم برای تسریع در حرکت رو به جلوی اقتصاد قابل توجه است.
برنامه هفتم توسعه، میثاق دولت چهاردهم است
پاکنژاد به استعدادهای موجود در وزارت نفت اشاره کرد و گفت: با توانمندیای که در وزارت نفت وجود دارد، باید نقشه راه و راهکارهای عبور از مسائل پیش روی اجرای برنامه هفتم توسعه را پیدا کنیم. به باور من بهترین ساختار اکتشاف، توسعه و تولید در شرکت ملی نفت ایران وجود دارد و میتوان راهکار اجرای بند «ب» ماده ۱۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را در نفت پیدا کرد.
وی با تأکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه میثاق دولت چهاردهم است، افزود: باید وقت و انرژی خود را بر اجرای این برنامه بگذاریم تا مسیر توسعه کشور و شکوفایی اقتصاد هموار باشد. تحقق برنامه هفتم توسعه، مسیر افزایش تولید نفت و گاز است و ما باید مسیر کمک به کشور را بیابیم.
وزیر نفت با یادآوری اینکه با وجود توانمندی و استعدادی که در مدیران و کارشناسان صنعت نفت سراغ دارم، حضور بخش خصوصی میتواند تقویتکننده انگیزههای کارکنان مستعد باشد، بیان کرد: جوانان متخصص و توانمندی که مجال و انگیزه حضور در بخش دولتی را ندارند، با اجرای بند «ب» ماده ۱۵ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، فرصت و زمینه لازم را برای حضور در صنعت نفت پیدا میکنند.
ضرورت تدوین نقشهراه دستیابی به اجرای ماده ۱۵
وزیر نفت از ساختار قدرتمند و مهندسی شرکت ملی نفت ایران یاد کرد و گفت: شرکت ملی نفت ایران با ساختار مهندسی و حقوقی قدرتمند، سازوکار تدوین قرارداد در این زمینه را دارد و میتواند تمام جوانب حضور ساختارهای نظارتی و حضور شرکتهای خصوصی را لحاظ و از حضور شرکتهای ناموفق در صنعت نفت اجتناب کند تا بستر رقابت فراهم شود.
پاکنژاد تأکید کرد: این قراردادها باید به شکلی باشد که در نهایت شرکت ملی نفت ایران منتفع باشد و چگونگی اجرای آن بسیار اهمیت دارد.
وی با ارائه راهکارهایی برای تدوین قراردادها و پیگیری فعالیتهای تمام بخشهای وزارت نفت در سطوح مختلف، خود را مکلف بر پیگیری اجرای بند ۱۵ تا آخرین مرحله اجرا دانست و تصریح کرد: در نشستهای بعد باید نقشهراه دستیابی به اجرای این ماده تدوین شود.
بند «ب» ماده ۱۵ چیست؟
بر اساس این بند از ماده ۱۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میدانهای نفت و گاز با اولویت میدانهای مشترک و میدانهای گازی، با استفاده از ظرفیتهای قانونی شرکت ملی نفت ایران و سازوکارهای رقابتی ازجمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۰۱/۲۹، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیتهای توسعه، اکتشاف و بهرهبرداری از میدانها به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای متقاضی صاحب صلاحیت اکتشاف و تولید (به تشخیص وزارت نفت) اقدام کند، بهنحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون حداقل ۲ درصد (۲%) و در پایان برنامه حداقل ۵ درصد (۵%) از توان تولید نفت کشور به شرکتهای متقاضی غیردولتی ذیصلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین میشود.