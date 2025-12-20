افزایش سوختگیری با کارت شخصی به ۷۴ درصد رسید
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران از افزایش سهم سوختگیری با کارت شخصی از ۵۷ درصد به ۷۴ درصد در هفت روز گذشته از اجرای طرح جدید بنزین خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، محمدصادق عظیمیفر با اشاره به اینکه پیش از اجرای طرح سه نرخی شدن قیمت بنزین، سهم کارت آزاد جایگاه در سوختگیری روزانه ۴۳ درصد بود که امکان هرگونه پایش و تحلیل داده نسبت به مقدار سوختگیری گروههای مختلف مصرف را سلب میکرد، یادآور شد: طبق قوانین بودجه سنواتی در سالهای گذشته، مقدار سوختگیری از کارتهای آزاد باید بهطور چشمگیری کاهش مییافت که این امر با توجه به عدم تفاوت قیمت کارت آزاد جایگاه و سهمیه دوم کارتهای شخصی محقق نشد.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف مصوبه اخیر دولت درباره نرخ بنزین، افزایش سهم استفاده از کارت سوخت شخصی در سوختگیری روزانه بود، افزود: در هفت روز گذشته از اجرای این طرح (از ۲۲ آذر ۱۴۰۴) که بر اساس آن نرخ کارت آزاد جایگاه به ۵ هزار تومان افزایش یافته، سوختگیری از کارت آزاد با کاهش ۴۰ درصدی بهطور متوسط به ۲۶ درصد کاهش و سهم کارت شخصی در سوختگیری از ۵۷ درصد به ۷۴ درصد افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران به کاهش ۹ میلیون لیتری مصرف سوخت در هفت روز گذشته نسبت به متوسط مصرف در آذر امسال اشاره کرد و گفت: هماکنون نمیتوان درباره اثر مصوبه دولت در کاهش مصرف یادشده با قطعیت مطلبی بیان کرد زیرا به نظر میرسد عواملی نظیر شرایط جوی کشور از جمله بارش برف، باران و برودت شدید هوا و همچنین افزایش قابل توجه سوختگیری در دو روز منتهی به اجرای طرح، نیز در کاهش مصرف دخیل بودهاند بنابراین باید به مرور زمان و با در نظر گرفتن عوامل مختلف، نسبت به تأثیر طرح در کاهش مصرف اظهارنظر کرد.