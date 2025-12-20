خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش سوخت‌گیری با کارت شخصی به ۷۴ درصد رسید

افزایش سوخت‌گیری با کارت شخصی به ۷۴ درصد رسید
کد خبر : 1730451
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از افزایش سهم سوخت‌گیری با کارت شخصی از ۵۷ درصد به ۷۴ درصد در هفت روز گذشته از اجرای طرح جدید بنزین خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، محمدصادق عظیمی‌فر با اشاره به اینکه پیش از اجرای طرح سه نرخی شدن قیمت بنزین، سهم کارت آزاد جایگاه در سوخت‌گیری روزانه ۴۳ درصد بود که امکان هرگونه پایش و تحلیل داده نسبت به مقدار سوخت‌گیری گروه‌های مختلف مصرف را سلب می‌کرد، یادآور شد: طبق قوانین بودجه سنواتی در سال‌های گذشته، مقدار سوخت‌گیری از کارت‌های آزاد باید به‌طور چشمگیری کاهش می‌یافت که این امر با توجه به عدم تفاوت قیمت کارت آزاد جایگاه و سهمیه دوم کارت‌های شخصی محقق نشد.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف مصوبه اخیر دولت درباره نرخ بنزین، افزایش سهم استفاده از کارت سوخت شخصی در سوخت‌گیری روزانه بود، افزود: در هفت روز گذشته از اجرای این طرح (از ۲۲ آذر ۱۴۰۴) که بر اساس آن نرخ کارت آزاد جایگاه به ۵ هزار تومان افزایش یافته، سوخت‌گیری از کارت آزاد با کاهش ۴۰ درصدی به‌طور متوسط به ۲۶ درصد کاهش و سهم کارت شخصی در سوخت‌گیری از ۵۷ درصد به ۷۴ درصد افزایش یافته است.

‌مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به کاهش ۹ میلیون لیتری مصرف سوخت در هفت روز گذشته نسبت به متوسط مصرف در آذر امسال اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون نمی‌توان درباره اثر مصوبه دولت در کاهش مصرف یادشده با قطعیت مطلبی بیان کرد زیرا به نظر می‌رسد عواملی نظیر شرایط جوی کشور از جمله بارش برف، باران و برودت شدید هوا و همچنین افزایش قابل توجه سوخت‌گیری در دو روز منتهی به اجرای طرح، نیز در کاهش مصرف دخیل بوده‌اند بنابراین باید به مرور زمان و با در نظر گرفتن عوامل مختلف، نسبت به تأثیر طرح در کاهش مصرف اظهارنظر کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن