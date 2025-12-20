شرایط توسعه کشاورزی فراسرزمینی ابلاغ شد

به گزارش ایلنا، وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای شرایط و ضوابط بسترسازی عملیاتی برای توسعه کشاورزی فراسرزمینی را ابلاغ کرد.

در این اطلاعیه آمده است؛ در راستای مصوبات هیئت وزیران و اهداف قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی بسترهای عملیاتی لازم برای توسعه کشاورزی فراسرزمینی را فراهم کرده است.

در این راستا، متقاضیان و فعالان کشاورزی فراسرزمینی می‌توانند برابر دستورالعمل ابلاغی وزیر جهاد کشاورزی ضمن مراجعه به سامانه مدیریت کشاورزی فراسرزمینی (سماک) به آدرس اینترنتی https://sso.maj.ir/index.aspx، درخواست خود را به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز بارگذاری کنند.

دبیرخانه کشاورزی فراسرزمینی در دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین معاونت برنامه‌ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، آمادگی پاسخگویی به سوالات متقاضیان را دارند.

