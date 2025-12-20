خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهلت ثبت نام محصولات ایران خودرو تا امشب

مهلت ثبت نام محصولات ایران خودرو تا امشب
کد خبر : 1730413
لینک کوتاه کپی شد.

یازدهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو، در قالب فروش فوری و پیش‌فروش، از دوشنبه ۲۴ آذرماه آغاز شده است و تا پایان روز شنبه ۲۹ آذرماه ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، یازدهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو، در قالب فروش فوری و پیش‌فروش، از دوشنبه ۲۴ آذرماه آغاز شده است و تا پایان امروز شنبه ۲۹ آذرماه ادامه دارد.

در این مرحله از ثبت‌نام، متقاضیان بدون نیاز به مسدودسازی حساب بانکی می‌توانند درخواست خرید خود را ثبت کنند.

خودروهای عرضه شده

خودرو‌های قابل عرضه در این دوره شامل پژو ۲۰۷ TU ۳، پژو ۲۰۷ با موتور TU ۵ P و سقف شیشه‌ای، رانا پلاس با موتور TU ۵ P، دنا پلاس دستی با موتور EF ۷ P و گیربکس MT ۶، سورن پلاس EF ۷ دوگانه‌سوز، سورن پلاس XU ۷ P، ری‌را اتوماتیک، هایما S ۵ پرو، هایما S ۷ پرو، هایما ۸ S و هایما ۷ X است.

لینک اعلام نتایج قرعه کشی ایران خودرو

نتایج نهایی اولویت‌بندی متقاضیان پس از تایید نهاد‌های نظارتی، از طریق سامانه رسمی فروش ایران‌خودرو به نشانی ikcosales.ir در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

مراسم اولویت‌بندی ساعت ۱۰ صبح از طریق سایت ایران‌خودرو به نشانی ikco.ir به صورت زنده پخش خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن