عضو مجلس خبرگان رهبری:
افزایش سرمایه بانک کشاورزی ضرورت ملی است
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر نقش راهبردی بانک کشاورزی در حمایت مالی از تولید و تأمین امنیت غذایی کشور، افزایش سرمایه این بانک را ضرورتی ملی دانست و از پیگیری این موضوع در تعامل با نمایندگان مجلس خبر داد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی بانک کشاورزی، حجتالاسلام والمسلمین دکتر جواد جعفری عضو مجلس خبرگان رهبری و نماینده استان زنجان در مجلس خبرگان، در دیدار با مدیر شعب بانک در استان زنجان ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه بانک کشاورزی در مسیر توسعه بخش کشاورزی و تحقق امنیت غذایی، خدمات مالی و اعتباری این بانک را همراه با رویکرد تکریم مشتریان، ارزشمند و اثرگذار توصیف کرد.
وی ضمن تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک کشاورزی و اهمیت این موضوع در توسعه پایدار بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور، قول مساعد داد با انجام رایزنیها و پیگیریهای لازم با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این موضوع را دنبال کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به نزدیکی پایان سال و فرارسیدن ماه مبارک رمضان، توجه ویژه به تأمین مالی واردکنندگان ارزاق عمومی به منظور تأمین به موقع کالاهای اساسی و حفظ ثبات بازار را ضروری دانست.