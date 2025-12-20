توسعه همکاریهای شیلاتی ایران و ازبکستان با محوریت صادرات خاویار
نخستین نشست هیأت اقتصادی ایران در تاشکند با هدف رفع موانع صادرات و گسترش همکاریهای شیلاتی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان شیلات ایران، در جریان سفر هیأت اقتصادی و تجاری مازندران به ازبکستان، نخستین نشست مشترک با حضور استاندار مازندران، سفیر ایران در تاشکند و جمعی از فعالان اقتصادی دو کشور در محل سفارت ایران برگزار شد.
مدیرکل شیلات مازندران، با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزه آبزیپروری، مازندران را یکی از قطبهای تولید و صادرات ماهیان خاویاری، گرمآبی و سردآبی کشور معرفی کرد و گفت: بیش از ۹۰ درصد خاویار تولیدی استان به بازارهای جهانی صادر میشود.
نیما حسینزاده، هدف این سفر را رفع موانع صادراتی و توسعه همکاریهای دوجانبه دانست و افزود: با توجه به ظرفیت بازار ازبکستان، امکان افزایش صادرات ماهی و خاویار مازندران و گسترش همکاریهای شیلاتی میان دو طرف فراهم است.
وی ادامه داد: این نشست به عنوان گامی مؤثر در تقویت روابط اقتصادی ایران و ازبکستان، بهویژه در حوزه شیلات و آبزیپروری ارزیابی میشود.
لازم به ذکر است در این نشست، مهمترین مسایل و موانع موجود در مسیر صادرات ماهی و محصولات شیلاتی استان مازندران به بازار ازبکستان مورد بررسی قرار گرفت و موضوعات مرتبط با الزامات بهداشتی، استانداردهای دامپزشکی، فرآیندهای قرنطینهای و صدور مجوزهای صادراتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.