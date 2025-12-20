اعلام ساعات کار زمستانی شعب و واحدهای ستادی بانک صادرات ایران
ساعات کار زمستانی شعب و واحدهای ستادی بانک صادرات ایران، با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی و همسویی با سیاستها و اهداف کلان دولت و دستگاههای اجرایی کشور، از ابتدای دیماه سال جاری تا نیمه فروردینماه سال ۱۴۰۵ تعیین و ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و اطلاعیه شورای هماهنگی بانکها، ساعات فعالیت شعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور از ابتدای دیماه سال جاری تا ۱۵ فروردینماه سال ۱۴۰۵، در روزهای شنبه تا چهارشنبه برای کارکنان از ساعت 7 تا 14 و برای مشتریان و مراجعهکنندگان از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و در روزهای پنجشنبه برای کارکنان از ساعت 7 الی 13 و برای مراجعهکنندگان از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ خواهد بود.
بر همین اساس، ساعات کاری واحدهای ستادی بانک صادرات ایران نیز در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۴:۰۰ تعیین شده است.
مشتریان محترم بانک صادرات ایران میتوانند با توجه به ضرورت کاهش ترددهای غیرضروری، تا حد امکان امور بانکی خود را از طریق اپلیکیشن «سپینو» و سایر درگاهها و خدمات الکترونیکی این بانک انجام داده و از مراجعه غیرضروری به شعب خودداری کنند.