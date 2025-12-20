۴۶ هزار خانواده زیر چتر تسهیلات فرزندآوری بانک صادرات ایران در ۹ ماه ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، بر اساس جدیدترین آمارهای تسهیلات قرض‌الحسنه این بانک، از ابتدای سال جاری تا نیمه آذرماه، تعداد ۴۶ هزار و ۳۱۴ خانواده از وام قرض‌الحسنه فرزندآوری بهره‌مند شده‌اند که ارزش مجموع این تسهیلات به بیش از ۴۱ هزار و ۷۸۸ میلیارد ریال می‌رسد.

بانک صادرات ایران در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز ۲۳ هزار و ۴۸۸ فقره وام قرض‌الحسنه فرزندآوری به ارزش نزدیک به ۲۱ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده بود.

پرداخت وام قرض‌الحسنه فرزندآوری به‌عنوان یکی از محورهای مهم ایفای مسئولیت‌های اجتماعی بانک، در ۹ ماهه نخست سال شتاب بیشتری گرفته و با هدف حمایت از خانواده‌ها و سیاست‌های جمعیتی کشور به‌صورت مستمر در حال انجام است.

همچنین بانک صادرات ایران در این بازه زمانی، در مجموع بیش از ۱۴۴ هزار فقره وام قرض‌الحسنه به ارزش نزدیک به ۳۱۰ هزار میلیارد ریال و بیش از ۳۱ هزار فقره تسهیلات حمایتی به ارزش بیش از ۷۳ هزار میلیارد ریال در حوزه‌های معیشتی، اشتغال خانگی، درمان، ازدواج، ودیعه مسکن، مسکن روستایی و شهری و سایر وام‌های ضروری پرداخت کرده است.

روند پرداخت این تسهیلات با تکمیل پرونده متقاضیان همچنان ادامه دارد.

