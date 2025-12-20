افزایش ظرفیت ناوگان مترو با ورود ۹۴۵ واگن جدید
مدیر طرح تأمین ناوگان مترویی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: با اجرای طرح تأمین ۲ هزار دستگاه واگن، طی چهار تا پنج سال آینده حدود ۹۴۵ واگن جدید وارد شبکه متروی کشور میشود و ظرفیت ناوگان مترو تهران تقریباً دو برابر خواهد شد.
به گزارش ایلنا، پیمان هاتفینژاد در تشریح طرح تأمین ناوگان مترویی کلانشهرهای کشور، موسوم به طرح ۲ هزار واگن، گفت: این طرح با هدف توسعه خطوط مترو، کاهش فاصله حرکت قطارها و افزایش سهم حملونقل ریلی در جابهجایی شهری اجرا میشود و ۹ کلانشهر تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، قم، کرج، کرمانشاه، اهواز و مشهد را دربرمیگیرد.
وی افزود: تمامی ارکان طرح شامل وزارت کشور، سازمان شهرداریها، سازمان گسترش و پیمانکاران داخلی و خارجی، در هماهنگی کامل هستند تا تحویل قطارها طبق زمانبندی تعیینشده و با کیفیت مطلوب انجام شود.
مدیر طرح تأمین ناوگان مترویی ایدرو با اشاره به سابقه بهرهبرداری مترو تهران از سال ۱۳۷۸؛ گفت: در حال حاضر ۱۶۷ قطار شامل هزار و ۱۸۱ واگن در خطوط مختلف مترو تهران فعال است و در سایر کلانشهرها از جمله اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد، کرج و قم نیز حدود ۳۷۴ واگن در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند.
پیشبینی ۱۰۷۱ واگن در سه قرارداد برای تهران
هاتفینژاد ادامه داد: در قالب طرح ۲ هزار دستگاه واگن، برای تهران مجموعاً ۱۰۷۱ واگن در سه قرارداد پیشبینی شده است. همچنین قراردادهای ۳۱۵ واگن، ۵۰ واگن ویژه قم و ۶۹۹ واگن برای سایر کلانشهرها تعریف شده که بر اساس آن، ظرفیت ناوگان مترو تهران تقریباً دو برابر و ظرفیت سایر کلانشهرها حدود سهونیم برابر افزایش مییابد.
وی افزود: با اجرای این طرحها، طی چهار تا پنج سال آینده حدود ۹۴۵ واگن جدید وارد خطوط مترو میشود که بهبود کیفیت خدمات، کاهش فاصله حرکت قطارها و امکان انجام تعمیرات اساسی قطارهای قدیمی را به دنبال خواهد داشت.
مدیر طرح تأمین ناوگان مترویی کلانشهرها گفت: در قالب این طرح، حدود ۵۰ میلیون یورو برای تأمین قطعات یدکی پیشبینی شده که نقش مهمی در پایداری ناوگان و افزایش کیفیت بهرهبرداری، بهویژه در مترو تهران، ایفا میکند.
وی ارزش کل طرحها را بیش از ۳ میلیارد یورو عنوان کرد و افزود: بخشی از منابع مالی از طریق فاینانس خارجی و بخشی از محل منابع داخلی تأمین میشود که این ترکیب مالی، اجرای همزمان چند قرارداد را ممکن کرده است.
افزایش عمق ساخت داخل به ۵۵ درصد
هاتفینژاد با بیان اینکه در طرحهای گذشته سهم ساخت داخل حداکثر ۳۵ درصد بود، گفت: در این طرح سهم داخلیسازی به حدود ۵۵ درصد رسیده که موجب انتقال فناوری، اشتغالزایی و تقویت صنایع ریلی داخلی خواهد شد.
وی درباره زمانبندی تحویل واگنها اظهار کرد: ورود نخستین واگنها از پایان امسال آغاز میشود و این روند تا پایان سال ۱۴۰۷ ادامه خواهد داشت؛ بهگونهای که متوسط تحویل ماهانه بیش از ۲۰ واگن پیشبینی شده است.
نخستین قطار ملی آماده ورود به خطوط مترو
مدیر طرح تأمین ناوگان مترویی ایدرو با اشاره به آغاز طرح ۶۳۰ واگن تهران از سال ۱۴۰۲؛ گفت: نخستین قطارها تا پایان امسال وارد کشور میشوند و طی سه سال آینده، ۹۰ رام قطار بهتدریج به ناوگان مترو اضافه خواهد شد.
وی افزود: طرحهای ۳۱۵، ۵۰ و ۶۹۹ واگن سایر کلانشهرها نیز با رفع موانع مالی و فنی در حال اجراست و فرآیند ساخت و مونتاژ قطعات داخلی در مراحل پایانی قرار دارد.
هاتفینژاد در پایان با اشاره به پیشرفت طرح «قطار ملی ایران» گفت: این طرح با سهم ساخت داخل تا ۸۵ درصد در حال تکمیل است و نخستین قطار ملی آماده ورود به خطوط مترو شده است.
وی تأکید کرد: اجرای این طرحها در چارچوب برنامه دولت برای توسعه حملونقل پاک، منجر به افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران، کاهش آلودگی و ترافیک، ارتقای رفاه عمومی شهروندان و تقویت صنایع داخلی خواهد شد.