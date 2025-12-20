به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی آقامحمدی در مراسم «مراسم افتتاح آزمایشگاه تضمین جریان انرژی انستیتو نفت دانشگاه تهران» ضمن ابراز خرسندی از افتتاح نمایشگاه طی یک سال اظهار داشت: رکن نسل جوان و تغییرات پارادایمی از جمله اقتصاد دیجیتال دو رکنی هستند که می توانیم به آنها تکیه کنیم و این راهی است که از دانشگاه عبور می کند و منبع آن نیز نفت است، امیدواریم که بدون اتلاف وقت در این مسیر گام برداریم و بخش خصوصی را وارد میدان کنیم.

وی افزود: نفت مهمترین منبع کشور است و در چشم‌انداز ۱۴۳۰ که در حال تدوین آن هستیم، رسیدن به ظرفیت ۷.۴ میلیون بشکه تولید نفت در روز و افزایش ۵۰درصدی ظرفیت تولید گازطبیعی دیده شده که این ظرفیت در کشور وجود دارد.

رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه در مورد امکان رشد ۳.۴ میلیون بشکه‌ای ظرفیت تولید روزانه نفت کشور توافق وجود دارد، گفت: در دولت دوازدهم، طبق بررسی‌هایی که صورت گرفت و گزارشی که به مقام معظم رهبری هم ارائه شد، تأکید شد امکان رشد ظرفیت تولید نفت کشور به ۶.۵ میلیون بشکه در روز وجود دارد، این ظرفیت طی مطالعاتی که در دولت سیزدهم به روز شد و از سوی دولت وقت به مقام معظم رهبری ارائه شد هم مورد تأکید قرار گرفت، اما امروز با بررسی‌های جدید، امکان رسیدن این ظرفیت به ۷.۴ میلیون بشکه وجود دارد.

وی با بیان اینکه در مورد نفت نوع دیگری از قراردادها را رایج کنیم که می تواند مسیر را هموار کند، گفت: IPC یک گام ما را به جلو هدایت کرد اما با تحریم ها باتوجه که امکان همکاری با کشورهای خارجی نداشت، بنابراین بخش خصوصی وارد میدان شد و این افق قابل اعتنایی بود.

آقامحمدی موافقت دولت چهاردهم با اینکه IRI از ۱۵ درصد به ۲۳ درصد برسد را گامی موفقیت آمیز دانست.

وی با بیان اینکه مردم کشور ما اکنون بالاترین پس انداز پولی منطقه را دارند، اظهار داشت: مشکل ما سرمایه گذاری است و بیشتر پس‌اندازها به سمت طلا میل دارد، به طوری که اکنون روزی ۱۵۰۰ میلیارد تومان طلا در بورس کالا انبار می‌شود که ذخیره آن در این مرکز بیش از بانک مرکزی است، چون مردم بدنبال حفظ ارزش پولند.

رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری افزود: اگر عایدی نفت بالاتر از طلا شود، مردم پول را به این سمت سوق می دهند.

وی با بیان اینکه نرخ پس انداز در ایران ۳۷ درصد است و این در منطقه سابقه ندارد، گفت: در ترکیه، عربستان و امارات هم این نرخ وجود ندارد، بعبارت دیگر ظرفیت سرمایه گذاری در مردم وجود دارد اما تا حدی روابط کاری بهم خورده است که باید نظم داده شود و نفت بهترین حوزه در این زمینه است.

رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری یادآور شد: هیچ کشوری به اندازه ایران ظرفیت سرمایه گذاری از جانب مردم ندارد.

وی در ادامه گفت: ایران راه دارد و این راه در دورن خود است، دیگران راه را به گونه ای بسته اند که رفتن به سوی آنها جز ذلت نیست، کسی نمی خواهد ما به عاقبت لیبی، صدام، عمر البشیر که با امریکا کنار آمدند؛ برسیم. این موضوع ربطی به ترامپ هم ندارد موضوع سیاست امریکا است، مثلا در درگیری با چین؛ سیاست این کشور تسلط کامل و برگشت به نظامات قدیم است در مود ایران هم بنا دارد ما به ارتجاع قدیم برگردیم؛ چون می‌خواهد خود کشور ما را اداره کند، همانگونه که برنامه دارد برای غزه یک انگلیسی را حاکم کند و این از حماقت امریکا است.

آقامحمدی خاطرنشان کرد: اینکه تصور کنیم در دنیا جنگی در راه نیست؛ اشتباه است، دنیا رو به جنگ است در آلمان سرمایه گذاری برای جنگ ممنوع بود اکنون سرمایه گذاری می‌کنند، ژاپن و کره جنوبی نیز به همین شکل است و سهم جنگ در جی دی پی این کشورها به شدت افزایش یافته است.

وی ادامه داد: از ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۳؛ عوامل جنگ در ۹۷ کشور بیشتر شده و اینگونه نیست بنابرابن اینگونه نیست که اگر ایران کنار بکشد جهان شاهد صلح خواهد بود، در حالی که اگر در جنگ ۱۲ روزه نمی ایستاد دو قدرت اتمی که به ایران حمله کردند اعلام آتش بس نمی کردند این از قدرت و اقتدار است و این نفت است که قدرت و اقتدار ایران را افزایش می دهد و دانش نیز قدرت نفت را افزون می کند، همراه شدن این دو مبارک است و امیدوارمی که جوانان اقتدار کشور ا محکم تر کنند.

انتهای پیام/