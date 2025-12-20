به گزارش ایلنا به نقل از شرکت پایانه‌های نفتی ایران، پس از اعلام هشدار مدیریت بحران استان بوشهر مبنی بر وقوع شرایط اضطراری جوی در سطح استان، تمهیدات لازم برای مواجهه با مخاطرات احتمالی ناشی از بارندگی شدید و وزش بادهای سهمگین در جزیره خارک با بالاترین سطح آمادگی عملیاتی آغاز شد.

عباس اسدروز، فرمانده ارشد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران جزیره خارک، از روز چهارشنبه ۲۶ آذر با هدف راهبری میدانی عملیات، نظارت مستقیم بر روند اقدام‌های پیشگیرانه و افزایش هماهنگی میان واحدهای مختلف، در جزیره خارک مستقر شد و همزمان تیم‌های عملیاتی ویژه به‌منظور جلوگیری از بروز حوادث عملیاتی در تأسیسات پایانه نفتی خارک شکل گرفت.

استقرار بحران‌محور در خارک؛ پیشگیری پیش از حادثه

با آغاز بارندگی شدید و تشدید وزش باد در روزهای گذشته، جبهه‌های کاری مختلف در بخش‌های حساس و حیاتی تأسیسات پایانه نفتی خارک مستقر شدند و اقدام‌های کنترلی، ایمن‌سازی تجهیزات، پایش مستمر وضعیت زیرساخت‌ها و مدیریت شرایط اضطراری به‌صورت شبانه‌روزی در دستور کار قرار گرفت.

حضور میدانی و مستمر مدیریت ارشد پدافند غیرعامل در کنار نیروهای عملیاتی، نشان‌دهنده آمادگی کامل مجموعه برای مواجهه مؤثر با شرایط بحرانی، حفاظت از نیروی انسانی و صیانت از دارایی‌ها و زیرساخت‌های راهبردی است.

در همین حال نظارت مستقیم بر عملیات و تأکید بر اصل پیشگیری، سرعت عمل و هماهنگی حداکثری در مواجهه با شرایط اضطراری با هدف مدیریت بحران انجام شد که نقش مهمی در حفظ پایداری عملیات و استمرار مأموریت‌های حیاتی پایانه نفتی خارک دارد.

