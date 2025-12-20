به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، امروز شنبه ۲۹ آذرماه، در مراسم گرامیداشت هفته حمل‌ونقل که به میزبانی وزارت راه و شهرسازی و با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، عباس عراقچی وزیر امور خارجه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان وزارت راه و شهرسازی و فعالان صنعت حمل‌ونقل در ساختمان دادمان برگزار شد، حضور رئیس‌جمهور در این مراسم را نشانه توجه ویژه دولت به این حوزه دانست.

تقدیر از فعالان بخش‌های مختلف حمل‌ونقل

وزیر راه و شهرسازی در آغاز سخنان خود از فعالان حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، صنوف و تشکل‌های حمل‌ونقلی، فعالان ترانزیت، راهداران، بخش‌های دولتی و خصوصی ریلی، فعالان صنعت هوایی، حمل‌ونقل دریایی، سازمان هواشناسی، اعضای کمیسیون ایمنی راه‌ها و راه‌سازان تقدیر کرد و گفت: دست‌های پینه بسته راهداران در سرما حکایت از تلاش بی وقفه آنها برای خدمت رسانی دارد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه حمل‌ونقل، ناترازی‌ها و بدهی‌های انباشته به پیمانکاران و کارگران را از مهم‌ترین مسائل این بخش عنوان کرد.

همراهی بخش خصوصی با دولت

صادق تأکید کرد: با وجود ناترازی‌های موجود، تمامی دست‌اندرکاران صنعت حمل‌ونقل، به‌ویژه بخش خصوصی، در کنار دولت و پای کار ملت ایستاده‌اند و لازم است تسهیل‌گری و تنظیم‌گری بیشتری برای این بخش انجام شود.

وی غیرت و ایستادگی صنعت حمل‌ونقل کشور در مقاطع مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه، ایام کرونا و زمان فرمان تاریخی امام خمینی (ره) را وجه تمایز این صنعت دانست.

برنامه‌محوری و توسعه ترانزیت

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رویکرد برنامه‌محور دولت چهاردهم گفت: سند ملی گذر به دستور رئیس‌جمهور ابلاغ شده و با اجرای آن، یکپارچگی در مدیریت و همراهی بخش خصوصی محقق خواهد شد.

وی بازگشت ایران به جایگاه‌های ترانزیتی و اولویت‌بخشی به کریدورها را از اهداف اصلی وزارتخانه عنوان کرد.

وزیر راه و شهرسازی شکل گیری دیپلماسی حمل و نقل و ترانزیت را در دولت چهاردهم، مرهون تلاش‌ها و همراهی وزارت امور خارجه کشور عنوان کرد و گفت: اجرایی و عملیاتی کردن دیپلماسی حمل و نقل و دوباره آشتی کردن با کشورهای همسایه و دیگر کشورها در حوزه حمل و نقل در تمامی برنامه‌های کاری وزارت راه و شهرسازی است.

رونمایی از بسته‌های سرمایه‌گذاری

صادق با اشاره به اقدامات اخیر وزارت راه و شهرسازی، از افزودن دو هزار صندلی در بخش هوایی، انعقاد قرارداد با بخش خصوصی ریلی، راه و آزادراهی خبر داد و اعلام کرد: بسته‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه ریلی و جاده‌ای تا دو ماه آینده رونمایی خواهد شد.

وی در پایان بر تداوم حمایت رئیس‌جمهور و مجلس از صنعت حمل‌ونقل تأکید کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی تمامی تلاش خود را برای سربلندی نظام جمهوری اسلامی ایران به کار خواهد بست و تمامی فعالان صنعت حمل و نقل بر پیمان و بیعت که با آرمان‌های امام راحل داشته اند، ایستاده‌اند و پای کار مردم هستند، حمایت‌های آنان از دولت و مجلس تداوم خواهد داشت.

فعالان صنعت حمل‌ونقل در پنج بخش زیرساخت، جاده‌ای، ریلی، هوایی و بندری به بیان نظرها و پیشنهادهای خود پرداختند.