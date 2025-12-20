رویارویی ونزوئلا با کمبود ظرفیت ذخیرهسازی نفت خام
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع مطلع اعلام کرد که احتمال دارد ونزوئلا بهدلیل پایان ظرفیت ذخیرهسازی نفت بهزودی ناچار به توقف تولید در شماری از چاههای خود شود.
به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، منابع مطلع گزارش دادند که ممکن است ونزوئلا بهزودی تولید در تعدادی از چاههای نفت خود را متوقف کند، زیرا پس از توقیف نفتکش هفته گذشته و برنامههای آمریکا برای جلوگیری از ورود و خروج نفتکشهای ونزوئلا در دریای کارائیب، ظرفیت ذخیرهسازی این کشور رو به پایان است.
در این گزارش آمده است مخازن اصلی ذخیرهسازی نفت ونزوئلا و نفتکشهای مستقر در پایانههای صادراتی آن بهسرعت در حال پر شدن هستند و ممکن است ظرف حدود ۱۰ روز به حداکثر ظرفیت خود برسند.
تنشها بین آمریکا و ونزوئلا در بالاترین سطح قرار دارد؛ در بحبوحه تجمع گسترده نظامی آمریکا در جنوب دریای کارائیب، حمله به قایقهای قاچاق مواد مخدر و گفتههای دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، مبنی بر احتمال آغاز عملیات زمینی، دولت ونزوئلا میگوید واشنگتن بهدنبال تغییر رژیم برای تصاحب ذخایر عظیم نفتی این کشور است.
گارد ساحلی آمریکا هفته گذشته یک نفتکش غولپیکر حامل حدود یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه نفت سنگین ونزوئلا را توقیف کرد.
توقیف هفته گذشته نفتکش حامل نفت ونزوئلا، نخستین رهگیری محمولههای نفت این کشور از زمان تحریمهای آمریکا در سال ۲۰۱۹ بود و نشانهای از فشار فزاینده بر نیکلاس مادورو، رئیسجمهوری ونزوئلاست.
این اقدام صادرات نفت ونزوئلا را بهشدت کاهش داد و کوبا هم تحت تأثیر قرار گرفت.
بیش از ۱۱ میلیون بشکه نفت از هفته گذشته در نفتکشهای دیگر در آبهای ونزوئلا مانده است. تنها نفتکشهایی که از سوی شورون آمریکا اجاره شدهاند، طبق مجوز واشینگتن به حرکت خود به سمت آمریکا ادامه میدهند.
طبق آمار رسمی، تولید نفت خام ونزوئلا در ماه گذشته بهطور میانگین یک میلیون و ۱۷۰ هزار بشکه در روز بود، در حالی که دادههای کشتیرانی نشان میدهد صادرات نفت به حدود روزانه ۹۵۲ هزار بشکه رسیده است.