حمله به نفتکش «ناوگان سایه» روسیه در دریای مدیترانه
اوکراین برای نخستین بار یک نفتکش «ناوگان سایه» روسیه را در دریای مدیترانه با پهپاد هدف قرار داد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، یک مقام امنیتی اوکراین در بیانیهای کتبی اعلام کرد: نفتکش «قندیل» با پرچم عمان هنگام حمله پهپادها در آبهای بیطرف بیش از ۲ هزار کیلومتر دورتر از اوکراین خالی بوده و خسارت جدی دیده است.
دادههای سامانه مارین ترافیک (MarineTraffic) نشان میدهد این نفتکش در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه روز جمعه (۲۸ آذر) بهوقت گرینویچ در نزدیکی سواحل لیبی تردد داشته است.
مقام اوکراینی که خواست نامش فاش نشود، محل دقیق یا زمان حمله را مشخص نکرد.
فیلمهای هوایی منتشرشده انفجار کوچکی را روی عرشه این نفتکش نشان میدهد، خبرگزاری رویترز با مقایسه تصاویر آرشیوی تأیید کرد نفتکش یادشده «قندیل» است، اما زمان و مکان حمله را تأیید نکرد.
اوکراین در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ شماری از پالایشگاههای نفت روسیه را هدف قرار داده و در هفتههای اخیر دامنه حملههای خود را به سکوهای نفتی در دریای خزر و نفتکشهای دریای سیاه گسترش داده است.
نفتکش «قندیل» و دیگر نفتکشهای مشابه بخشی از «ناوگان سایه» روسیه، شبکهای از کشتیهای غیرقانونی برای صادرات نفت روسیه هستند.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، پیشتر حمله به نفتکشها را دزدی دریایی خوانده و تهدید کرده بود دسترسی اوکراین به دریای سیاه را قطع خواهد کرد.
مسکو تاکنون درباره حمله اخیر اظهارنظر نکرده است.
دادههای سامانه مارین ترافیک (MarineTraffic) نشان میدهد نفتکش «قندیل» از بندر سیکا در هند به پایانه «اوست لوگا»ی روسیه در دریای بالتیک در حرکت بوده است.
هند یکی از مصرفکنندگان اصلی نفت روسیه است، هرچند با فشار دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، برای محدود کردن خرید نفت روسیه روبهرو شده است.
یک مقام اتحادیه اروپا به رویترز گفت: ما میدانیم این کشتی به پایانهای بازمیگردد که فعلاً ناشناخته است.
گروه مدیریت ریسک دریایی بریتانیایی ونگارد اعلام کرد: «این تحول نشاندهنده گسترش شدید استفاده اوکراین از پهپادهای هوایی علیه داراییهای دریایی مرتبط با شبکه صادرات نفت تحریمشده روسیه است.
این مقام اوکراینی بدون اشاره به جزئیات نحوه رسیدن پهپادها به نفتکش یادشده گفت: عملیات شامل اقدامهای «چندمرحلهای» بوده است.