افتتاح خط تولید کشنده جدید GX560 سایپادیزل با حضور مدیران ارشد سایپا
شرکت سایپادیزل، یکی از زیرمجموعههای گروه خودروسازی سایپا، خط تولید کشنده جدید خود با مدل GX560 را با حضور مدیران ارشد این گروه خودروسازی افتتاح کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این برنامه صبح شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ در محل کارخانه سایپادیزل برگزار شد.
خط تولید کشنده GX560 با هدف افزایش ظرفیت تولید و توسعه محصولات سنگین شرکت سایپادیزل راهاندازی شده و قرار است سهم قابل توجهی از نیازهای حملونقل سنگین کشور را پوشش دهد. مدیران ارشد سایپا در این مراسم بر اهمیت نوآوری و ارتقای کیفیت محصولات شرکتهای زیرمجموعه گروه سایپا تاکید کردند.
این افتتاحیه همچنین فرصتی بود تا مسئولان سایپادیزل درباره برنامههای آتی شرکت در حوزه تولید و توسعه محصولات سنگین صحبت کنند و چشمانداز این شرکت برای پاسخگویی به نیاز بازار را تشریح کنند.
سهیلنژاد: سایپادیزل در خودروهای تجاری در ایران پیشتاز هستند
محمود سهیلنژاد، مدیرعامل سایپادیزل، در این مراسم با اشاره به قدمت ۶۳ ساله این شرکت در تولید خودروهای تجاری گفت: سایپادیزل همواره در نوسازی ناوگان و توسعه محصولات تجاری نقش مهمی در کشور داشته است. با وجود چالشهای ناشی از تحریمها و مسائل حقوقی سالهای گذشته، شرکت توانسته است با حمایت مدیران گروه سایپا و مسئولین، رشد قابل توجهی در همه حوزهها داشته باشد.
وی افزود: در مقایسه با سال گذشته، عملکرد شرکت بیش از چهار برابر شده و امروز خط تولید GX560 به طور رسمی استارت میخورد. همچنین در حوزه خودروهای تجاری سبک، اولین محصول اتوماتیک جدید نیز تا پایان سال وارد بازار خواهد شد.
موفقیتهای کیفی و رضایت مشتری
سهیلنژاد درباره کیفیت محصولات سایپادیزل گفت:در آخرین ارزیابی بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، کامیونت شش تن ما رتبه اول و کمپرسی ۲۶ تن رتبه دوم را در کشور کسب کردند.مشتریان ما به برند سایپادیزل اعتماد دارند و رضایتمندی آنها برای ما اولویت است.
وی همچنین اشاره کرد: شرکت خدمات فنی رنا با قدمت ۶۸ ساله، شبکه خدمات پس از فروش گستردهای در سراسر کشور دارد و با راهاندازی سرویس خودرو در محل و امداد ۲۴ ساعته، رضایتمندی مشتریان را افزایش داده است.
ویژگیهای کشنده GX560 و اهداف سایپادیزل
مدیرعامل سایپادیزل درباره کشنده جدید توضیح داد: GX560 با قدرت موتور ۵۶۰ اسب بخار، کاهش مصرف سوخت ۸ درصدی و رعایت استانداردهای روز، محصولی مناسب برای ترانزیت بینالمللی و نوسازی ناوگان کشور است. هدف ما ورود به صدر جدول خودروهای تجاری ایران و افزایش سهم بازار است.
او در پایان تاکید کرد: برنامههایی که در ابتدای سال اعلام شد، تا پایان سال به صورت صددرصد محقق خواهد شد و این اولین بار است که در سالهای اخیر چنین موفقیتی در سایپادیزل رخ میدهد. از همه عزیزانی که در این مسیر ما را حمایت کردند، به ویژه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره گروه سایپا، قدردانی میکنم.
رجاییزاده: کشنده جدید سایپادیزل با کاملترین امکانات راننده عرضه میشود
هومن رجاییزاد، معاون مهندسی شرکت سایپادیزل، در مراسم معرفی کشنده جدید این شرکت، مشخصات فنی و برنامه تولید این محصول را تشریح کرد و گفت: این کشنده با تمرکز بر کیفیت، قدرت موتور و رفاه راننده طراحی شده و هدف آن پاسخگویی به نیازهای حملونقل سنگین و ترانزیت کشور است.
آغاز مسیر تولید کشندهای با استانداردهای بالا
رجاییزاده با اشاره به اهداف استراتژیک شرکت گفت: این کشنده به دلیل بیشترین تقاضا در بازار ایران طراحی شده و توانایی جابه جایی حجم بالایی از بار در مسیرهای طولانی و استفاده در ترانزیت را دارد. تمامی مشخصات فنی این خودرو با همکاری شریک تجاری نهایی شده و نمونه اولیه در نمایشگاه شیراز رونمایی شد.
او تاکید کرد: طراحی خودرو بر اساس پارامترهایی مانند قوای محرکه، موتور، ابعاد، فاصله محوری و وزن انجام شده و از پرقدرتترین موتورهای موجود با مصرف سوخت بهینه استفاده شده است. همچنین سیستم ترمز، انتقال قدرت و محور عقب این کشنده مطابق با استانداردهای بینالمللی انتخاب شده است.
تجهیزات رفاهی و فناوریهای نوین برای راننده
معاون مهندسی سایپادیزل درباره رفاه راننده توضیح داد: این کشنده با کاملترین پکیج امکانات برای راننده عرضه میشود؛ از کولر درجا، صندلی برقی، نمایشگر ۱۳ اینچی بزرگ، اهرم پشت فرمان رایج، تا دوربین ۲۷۰ درجه و سنسورهای ایمنی داخل کابین که در صورت خروج راننده از شرایط عادی هشدار میدهند.
وی افزود: در اولین نظرسنجی پس از رونمایی خودرو، حدود ۸۰ درصد پاسخدهندگان از امکانات و شرایط خودرو رضایت داشتند که انگیزهبخش ما برای آغاز تولید انبوه شد.
برنامه تولید و میزان ساخت داخل
رجاییزاد درباره برنامه تولید گفت: برای سال جاری، برنامه تولید ۲۰۰ دستگاه است که امروز اولین ۵۰ دستگاه آغاز شد و ۱۵۰ دستگاه باقیمانده تولید خواهد شد. با توجه به محدودیتها، برنامهریزی برای تولید هزار دستگاه در آینده انجام شده است. میزان ساخت داخل خودرو در حال حاضر ۲۰ درصد است و در برنامههای آتی این میزان افزایش خواهد یافت.
خدمات گسترده پس از فروش
وی در پایان تاکید کرد: این محصول با برنامههای گسترده خدمات پس از فروش و شبکه نمایندگیها در سراسر کشور پشتیبانی خواهد شد. نقشه جغرافیایی شرکت شامل ۴۲ نماینده خدماتی، ۳۷ نماینده فروش و ۷ عامل تعویض روغن است تا بالاترین رضایت مشتریان تأمین شود.
قیصری: به ارتقای کیفیت و صادرات امیدواریم
زینب قیصری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در این مراسم ضمن قدردانی از دستاندرکاران، بر اهمیت تولید ملی، ارتقای کیفیت و توسعه صادرات تأکید کرد.
قیصری گفت: سال جاری، سال حمایت از تولید است و باید روزهای بهتری در تولید داشته باشیم. این محصولات نه تنها نیاز کشور را پاسخ میدهند بلکه به تقویت زیرساختها نیز کمک میکنند. در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری شده که کشور در حوزههای مختلف رشد بیشتری داشته باشد و تولیدات صنعتی سهم بزرگی در این مسیر دارند.
وی افزود: دیدن جوانانی که مدیریت را به دست میگیرند و اهل فن و متخصص هستند، واقعاً الهامبخش است و نتایج کار آنها قابل تقلید و ارزشمند است.
آغاز مسیر و نگاه به آینده
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: اگرچه دستاوردهای امروز ارزشمند است، اما ما قانع به آنچه تاکنون به دست آمده نیستیم. این آغاز کار است و مسیر برای ارتقای بیشتر کیفیت و توسعه صادرات به ویژه در سطح منطقه همچنان ادامه دارد.
او در پایان گفت: آرزوی موفقیت برای همه عزیزان دارم و امیدوارم در مقاطع بعدی شاهد پیشرفت و ارتقای بیشتر صنعت کشور باشیم.
سردار حسینی: حمل و نقل، زیربنای همه زیرساختهاست
سردار سید تیمور حسینی، فرمانده پلیس راهور، در مراسم رونمایی از کشنده GX560 سایپادیزل با تأکید بر اهمیت حمل و نقل در کشور، بر ضرورت توسعه ناوگان عمومی بار و مسافر و رعایت استانداردهای زیستمحیطی تأکید کرد.
اهمیت حمل و نقل زمینی در اقتصاد و توسعه کشور
فرمانده پلیس راهور گفت: در کشور ما بیش از ۹۰ درصد جابه جایی کالا و انسان از طریق حمل و نقل زمینی انجام میشود، بنابراین توجه به این حوزه از نظر اقتصادی و شاخصهای توسعه بسیار حائز اهمیت است. حمل و نقل، زیربنای همه زیرساختهاست و بدون آن هیچ فعالیتی متصور نیست.
او افزود: سه مولفه اصلی در حمل و نقل وجود دارد: راه، وسیله نقلیه و عامل انسانی. بنابراین هم توسعه راهها و راهداری، هم طراحی و ساخت خودروها و هم قوانین و نظارت بر عامل انسانی باید همراستا با این نیازها باشد.
چالشهای فرسودگی ناوگان و استانداردهای زیستمحیطی
سردار حسینی با اشاره به فرسودگی ناوگان عمومی بار و مسافر گفت: در برخی کاربریها حدود ۶۰ درصد ناوگان در سن فرسودگی قرار دارند که آمار بسیار نگرانکنندهای است. از نگاه زیستمحیطی نیز خودروهای دیزل تولید آلایندههای قابل توجهی دارند که قانون هوای پاک بر رعایت استاندارد یورو ۶ در تولید خودرو و سوخت تأکید کرده است.
وی ادامه داد: خوشحالیم که کشنده جدید سایپادیزل دارای استاندارد یورو ۶ است و انتظار داریم وزارت نفت نیز هرچه سریعتر نسبت به تولید سوخت یورو ۶ اقدام کند تا مشکل آلودگی هوا کاهش یابد.
قدردانی از تلاشهای سایپادیزل
فرمانده پلیس راهور در پایان گفت: جا دارد از همه عزیزان مجموعه سایپادیزل، به ویژه مهندس نژاد و تیم مهندسان و کارگران شریف این شرکت تشکر کنم. امیدوارم همه ما بتوانیم به سهم خود در ساماندهی حوزه حمل و نقل کشور موثر باشیم و فرایندهای مربوط به شمارهگذاری خودروها با نگاه ویژه دنبال شود.
رونمایی از کشنده جدید سایپا دیزل
در ادامه طی مراسمی با حضور جمعی از مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا، نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مسئولین ارشد سازمانهای مرتبط، از خط تولید کشنده جدید GX560 بازدید شد و این خودرو رسماً رونمایی شد.
در این بازدید، مسئولان ضمن آشنایی با فرایند تولید و امکانات فنی خط، از نزدیک با مراحل طراحی، مونتاژ و تستهای کیفی محصول آشنا شدند و از تلاش مهندسان، طراحان و کارکنان تولید تقدیر به عمل آمد.
کشنده GX560 با تمرکز بر قدرت موتور، کاهش مصرف سوخت، رعایت استانداردهای روز دنیا و تجهیزات رفاهی کامل برای راننده طراحی شده است و انتظار میرود نقش مؤثری در نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور و توسعه ترانزیت بینالمللی ایفا کند.
این رونمایی نقطه عطفی در برنامه توسعه محصولات سایپادیزل محسوب میشود و مسئولان بر لزوم حمایت از تولید ملی، توسعه زیرساختها و ارتقای کیفیت خودروهای تجاری تأکید کردند.
همچنین برنامههای آتی شرکت برای افزایش ساخت داخل، توسعه خدمات پس از فروش و گسترش شبکه نمایندگیها به منظور تأمین رضایت مشتریان نیز در حاشیه این مراسم تشریح شد.