دبیر انجمن کشتیرانی در پاسخ به ایلنا:

اسنپ بک نتوانست بر کشتی‌های ایرانی اثر بگذارد/ قبل از مکانیسم ماشه مشمول تحریم‌ها بودیم

کد خبر : 1730120
دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته گفت: مکانیزم کشتیرانی ایران از آنچه که قبل از اعمال مکانیزم ماشه بوده و به اجرا می‌رسید، تغییری نکرده و محدودیت مضاعفی برای ما به وجود نیاورده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مسعود پلمه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در نشست خبری همایش دریامحور  در پاسخ به سوال ایلنا درباره وضعیت تردد کشتی ایرانی  و حمل دریایی بار ایرانی پس از اعمال مکانیزم ماشه، اظهار داشت: مکانیزم کشتیرانی ایران از آنچه که قبل از اعمال مکانیزم ماشه بوده و به اجرا می‌رسید، تغییری نکرده و محدودیت مضاعفی قبل از اسنپ بک برای ما به وجود نیاورده است. 

وی ادامه داد: کشتیرانی ایران قبل از اجرای اسنپ بک مشمول تحریم‌ها بود و پس از مکانیزم ماشه هم موضوع تحریم‌ها، اتفاق جدیدی برای صنعت دریانوردی و کشتیرانی ایران نبود . 

دبیر انجمن کشتیرانی تاکید کرد: تحریم‌های داخلی به مراتب سخت‌تر از اسنپ بک هستند.

