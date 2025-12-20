به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مسعود پلمه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در نشست خبری همایش دریامحور در پاسخ به سوال ایلنا درباره وضعیت تردد کشتی ایرانی و حمل دریایی بار ایرانی پس از اعمال مکانیزم ماشه، اظهار داشت: مکانیزم کشتیرانی ایران از آنچه که قبل از اعمال مکانیزم ماشه بوده و به اجرا می‌رسید، تغییری نکرده و محدودیت مضاعفی قبل از اسنپ بک برای ما به وجود نیاورده است.

وی ادامه داد: کشتیرانی ایران قبل از اجرای اسنپ بک مشمول تحریم‌ها بود و پس از مکانیزم ماشه هم موضوع تحریم‌ها، اتفاق جدیدی برای صنعت دریانوردی و کشتیرانی ایران نبود .

دبیر انجمن کشتیرانی تاکید کرد: تحریم‌های داخلی به مراتب سخت‌تر از اسنپ بک هستند.

