معاون وزیر کشاورزی در گفت‌وگو با ایلنا؛

در تولید مرغ و تخم مرغ مشکلی نداریم/ واردات انبوه نهاده‌های دامی

معاون وزیر کشاورزی با اشاره به اینکه در تولید مرغ و تخم مرغ مشکلی نداریم، از واردات انبوه نهاده‌های دامی برای رفع مشکل مرغداران خبر داد.

محمدابراهیم حسن‌نژاد، معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با ایلنا و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه "آیا در تولید گوشت مرغ در شرایط کنونی مشکلی داریم؟" گفت: تولیدات کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد. 

در تامین مرغ شب عید مشکلی نداریم 

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در مورد تولید مرغ و تخم مرغ در کشور، گفت: تولیدات گوشت مرغ و تخم مرغ در شرایط مناسبی قرار دارد. 

حسن‌نژاد با بیان اینکه با تهمیدات اندیشیده‌شده در تامین مرغ و تخم مرغ در ماه‌های باقیمانده تا عید ۱۴۰۵ مشکلی نخواهیم داشت، ادامه داد: وضع تولید خوب است و میزان جوجه ریزی به اندازه کافی صورت گرفته است.

حمل حجم زیاد نهاده‌های دامی به واحدهای تولید مرغ و تخم مرغ

به گفته معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی، تولید مرغ و تخم مرغ به اندازه نیاز کشور در حال انجام است. 

حسن‌نژاد در پاسخ به این سوال که "مرغداران از کمبود نهاده‌های دامی و قیمت بالای آن در بازار آزاد گلایه‌مند بودند، آیا هنوز با این مشکل روبرو هستند؟" گفت: با واردات انبوه نهاده‌های دامی به کشور از یک هفته گذشته، حجم بالایی از نهاده‌ها به واحدهای تولیدی در حال حمل است. 

واردات نهاده‌های دامی بیش از نیاز کشور 

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: انشالله با ارسال محموله‌های نهاده‌های دامی که در حال انجام است، مشکلی نخواهد بود. از یک هفته گذشته حجم بسیار بالایی حمل انجام شده است. 

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تدابیری که انجام شده، نهاده‌های دامی بیش از نیاز ثبت سفارش و وارد شده تا اطمینان کالایی در کشور بیشتر شود.

