وعده برق بدون خاموشی در تابستان ١٤٠٥
مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر برنامهریزی جامع صنعت برق اعلام کرد: با اجرای همزمان مدیریت مصرف، توسعه ظرفیت تولید، تقویت شبکه و گسترش هوشمندسازی، هدفگذاری صنعت برق برای تابستان ۱۴۰۵ تأمین پایدار برق بدون افزایش ناترازی و بدون تحمیل خاموشی به مردم است.
به گزارش ایلنا، مصطفی رجبیمشهدی در همایش نقد و بررسی عملکرد صنعت برق در گذر از اوج بار تابستان ۱۴۰۴ و ارائه برنامههای ۱۴۰۵ که با حضور وزیر نیرو و مدیران عامل شرکتهای برق منطقهای و توزیع برگزار شد، با اشاره به شرایط پیچیده صنعت برق گفت: اگر روند گذشته مصرف ادامه پیدا میکرد، اوج بار برق کشور به بیش از ۸۷ هزار مگاوات میرسید، اما با اجرای منسجم ۱۴ مگاپروژه، این روند معکوس و اوج تقاضا در محدوده حدود ۷۷ هزار مگاوات کنترل شد.
وی با بیان اینکه مهمترین دستاورد صنعت برق متوقفکردن رشد مصرف، بوده است، افزود: مدیریت مصارف نامتعارف، برخورد قاطع با استخراج غیرمجاز رمزارز و حضور میدانی شرکتهای توزیع، امکان عبور از تابستان را بدون خاموشی گسترده فراهم کرد؛ بهگونهای که حتی تأمین برق صنایع انرژیبر نیز نسبت به سال قبل افزایش یافت.
رجبیمشهدی تصریح کرد: رئیسجمهور نیز بارها از عملکرد صنعت برق بهعنوان یک الگوی موفق مدیریت مصرف در کشور یاد کرده و تأکید داشته که این تجربه باید به سایر حاملهای انرژی تعمیم یابد.
مدیرعامل توانیر با تأکید بر اینکه توسعه تجدیدپذیرها بدون ملاحظات فنی میتواند به چالش شبکه تبدیل شود، گفت: افزایش سهم نیروگاههای خورشیدی و بادی الزاماً باید همراه با تقویت شبکه، تجهیزات کنترلی و ذخیرهسازها باشد؛ در غیر این صورت، نوسانات تولید، پایداری فرکانس و ولتاژ را تهدید میکند.
وی از هدفگذاری برای ایجاد ۳ هزار مگاوات ذخیرهساز خبر داد و افزود: پایلوتهای باتری در تهران و مناطق حساس شبکه آغاز شده و استفاده از ذخیرهسازها، چه در مقیاس نیروگاهی و چه خانگی و تجاری، به یکی از اولویتهای اصلی مدیریت شبکه تبدیل شده است.
رجبیمشهدی با اشاره به توسعه کنتورهای هوشمند و سامانههای کنترلی اظهار کرد: راهبرد صنعت برق، جایگزینی خاموشی فیدر با محدودسازی هوشمند مشترکان پرمصرف است؛ به این معنا که با هوشمندسازی، برق مراکز حساس، نیروگاههای خورشیدی و خدمات حیاتی پایدار میماند و بار شبکه بهصورت هدفمند مدیریت میشود.
بنا بر اعلام توانیر وی افزود: هدفگذاری نصب ۶ میلیون کنتور هوشمند جدید در دستور کار قرار گرفته تا مجموع مشترکان کنترلپذیر به ۱۲ میلیون برسد و انعطافپذیری شبکه در اوج بار افزایش یابد.
مدیرعامل توانیر با اشاره به محدودیتهای انتقال برق، بهویژه در تبادل شمال و جنوب کشور، گفت: توسعه خطوط و پستهای انتقال و فوقتوزیع، بهویژه پروژههای حیاتی، شرط اصلی بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای تولید و تجدیدپذیر است. در همین راستا، احداث بیش از ۸۰ پست حیاتی، هزاران کیلومتر خطوط جدید و پروژههای اصلاح و بهینهسازی شبکه در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به تدوین نسخه دوم ۱۴ مگاپروژه همراه با برش استانی تصریح کرد: در برنامه تابستان ۱۴۰۵، استانداران نقش محوری در مدیریت مصرف ادارات، اصناف، صنایع و توسعه سامانههای خورشیدی خواهند داشت و عملکرد شرکتها بهصورت هفتگی پایش و ارزیابی میشود.
رجبیمشهدی در پایان تأکید کرد: هدف صنعت برق در تابستان ۱۴۰۵، پاسخگویی به رشد تقاضا بدون افزایش ناترازی و بدون تحمیل خاموشی به مردم است؛ هدفی که با همافزایی مدیریت مصرف، توسعه تولید، تقویت شبکه و هوشمندسازی، دستیافتنی خواهد بود.