توافقات خوبی در حوزه کریدورها داشتیم/ مجلس خطبندی جناحی نداشته باشد
معصومه آقاپور، مشاور رییس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به شنیدهها درباره اقدام برخی از نمایندگان مجلس برای استیضاح «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: خانم صادق یک چهره هم ملی و هم قارهای است به این معنا که اولین وزیر راه در قاره آسیا محسوب میشود و در این شرایط تحریم وظایف و مسئولیت سنگینی را بر عهده دارد و البته دیدیم که در این مدت در وزارتخانه راه و شهرسازی، هم در بخش مسکن و هم دیپلماسی حمل و نقل اقدامات موثری انجام شد.
وی ادامه داد: در این مدت در بحث حمل و نقل و تقویت کریدورها شاهد مذاکرات پی در پی با کشورها بودیم که در پی این مذاکرات به توافقات خوبی دست پیدا کردیم.
مشاور رییس جمهور با بیان اینکه باید از این افرادی که با تمام مشکلات موجود در کشور وارد میدان شدهاند و تلاششان بر این است که جایگاه زنان را تقویت کنند، حمایت کنیم، گفت: در این مسیر وفاق و حمایت، اگر در مواردی درباره زیرساختها و بسترها میتوانیم پیشنهاداتی را ارایه بدهیم و اصل این است که همه با هم کمک کنیم تا زیرساختهای لازم برای حضور بانوان توانمند در عرصههای تصمیم گیری تقویت شود.
آقاپور درباره انتشار اخباری درباره نگاه مجلس به برخی از وزرای تیم اقتصادی دولت، تاکید کرد: از مجلس میخواهیم در بخش قانونگذاری و تصمیمسازی همراه دولت باشد چرا که با دست به دست هم دادن می توانیم وفاق را به معنای واقعی در کشور اجرا کنیم و تلاش همه ما باید برای ایران باشد،نه برای خط کشی و خط بندی جناحی.
وی با اشاره به عمر دولت چهاردهم افزود: باید در این شرایط سخت تاب آوریها را بیشتر کنیم، مگر از عمر دولت چقدر گذشته است؟ ١۴ ماه از عمر دولت گذشته است و باید برای اجرای تصمیمات و سیاستها، به دولت زمان دهیم. باید تلاش کنیم اختلافات و شکافها به حداقل برسد و زیر ساخت ها برای پیشرفت کشور فراهم شود تا بتوانیم تاب آوری برای این میزان تحریمهای ظالمانه و تا جوانمردانه را داشته باشیم.