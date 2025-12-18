وزیر جهاد کشاورزی:
دولت مسیر رشد پایدار بخش کشاورزی را در دستور کار دارد
وزیر جهاد کشاورزی گفت: دولت با رویکردی جدی، برنامهریزی منسجم و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی؛ مسیر رشد پایدار بخش کشاورزی را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی، شامگاه امروز با آیتالله شبیری زنجانی مرجع تقلید دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این دیدار با ارائه گزارشی از اقدامات و برنامههای این وزارتخانه، به تشریح مهمترین چالشهای پیشروی بخش کشاورزی پرداخت و تأکید کرد: دولت با رویکردی جدی، برنامهریزی منسجم و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی، مسیر رشد پایدار بخش کشاورزی را در دستور کار قرار داده است.
نوری با اشاره بر لزوم اصلاح ساختارها در این حوزه افزود: یکی از اولویتهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی، مقابله با انحصار، رانت و شبکههای مافیایی در زنجیره تولید و توزیع محصولات کشاورزی است؛ چراکه این پدیدهها نهتنها مانع رشد تولید میشوند، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز تهدید میکنند.
به گفته وی، مجموعهای از اقدامات نظارتی، حمایتی و اصلاحی برای شفافسازی بازار و حمایت واقعی از کشاورزان در حال اجراست.
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حامل سلام گرم و صمیمانه رئیسجمهور به محضر حضرت آیتالله شبیری زنجانی است، گفت: دولت در شرایطی دشوار و همزمان با حوادث و بحرانهای متعدد، مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت، اما با بهرهمندی از رهنمودهای مقام معظم رهبری و همراهی و صبوری مردم توانسته است مسیر خدمترسانی را با قوت ادامه دهد.
خدمت صادقانه نزد خداوند ماجور خواهد بود
در ادامه این دیدار، حضرت آیتالله شبیری زنجانی مرجع تقلید شیعه با قدردانی از تلاشهای صورت گرفته، اظهار داشتند: اعمال صالح، نیت خالصانه و خدمت صادقانه شما انشاءالله نزد خداوند متعال مأجور خواهد بود. بنده برای شما در خدمت به مردم عزیز ایران اسلامی که سرزمین حریم اهل بیت است، آرزوی توفیقات روزافزون دارم.
وی همچنین در پایان این دیدار، ضمن ابراز دعای خیر برای مسئولان، خواستار ابلاغ سلام گرم خود به دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، شدند.