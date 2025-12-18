آزادی ۲۰ زندانی جرائم غیرعمد با مشارکت کارکنان بانک صادرات ایران در سیستان و بلوچستان

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، طی مراسمی با حضور علیرضا داوطلب مدیر شعب بانک صادرات ایران در استان سیستان و بلوچستان، مهدی میرامامی رئیس ستاد دیه استان و جمعی از مسئولان و مقامات محلی، ۲۰ نفر از زندانیان جرائم مالی و غیرعمد با مشارکت و کمک‌های نقدی خیرخواهانه کارکنان این بانک آزاد شده و به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشتند.

در این مراسم، مدیر شعب بانک صادرات ایران در استان سیستان و بلوچستان با اشاره به سابقه درخشان و مردمی این بانک در جامعه اظهار کرد: بانک صادرات ایران از بدو تأسیس تاکنون و با تحقق شعار «بانک صادرات ایران در خدمت مردم» توانسته است نقش بسزایی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و انسانی ایفا کند.

علیرضا داوطلب افزود: مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و نیازمند، از جمله مهم‌ترین اقدامات خیرخواهانه کارکنان بانک صادرات ایران در اغلب استان‌های کشور است که در این ایام، همزمان با ولادت باسعادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه‌ زهرا سلام‌الله‌علیها، مشارکت کارکنان نیکوکار بانک در استان سیستان و بلوچستان نیز زمینه‌ساز آزادی زندانیان این استان شده و گامی مهم در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خانواده بزرگ بانک صادرات ایران به شمار می‌رود.

در ادامه این مراسم، مهدی میرامامی، دبیر ستاد دیه استان سیستان و بلوچستان، ضمن قدردانی از مجموعه بانک صادرات ایران، بر ضرورت استمرار همکاری‌های خیرخواهانه کارکنان این بانک تأکید کرد و آن را الگویی مؤمنانه و ارزشمند برای سایر دستگاه‌های اجرایی کشور دانست.

