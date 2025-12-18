خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آزادی ۲۰ زندانی جرائم غیرعمد با مشارکت کارکنان بانک صادرات ایران در سیستان و بلوچستان

آزادی ۲۰ زندانی جرائم غیرعمد با مشارکت کارکنان بانک صادرات ایران در سیستان و بلوچستان
کد خبر : 1729561
لینک کوتاه کپی شد.

کارکنان بانک صادرات ایران در استان سیستان و بلوچستان، در اقدامی خداپسندانه و با همدلی و مشارکت جمعی، زمینه آزادی ۲۰ زندانی جرائم غیرعمد و مالی را فراهم کردند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، طی مراسمی با حضور علیرضا داوطلب مدیر شعب بانک صادرات ایران در استان سیستان و بلوچستان، مهدی میرامامی رئیس ستاد دیه استان و جمعی از مسئولان و مقامات محلی، ۲۰ نفر از زندانیان جرائم مالی و غیرعمد با مشارکت و کمک‌های نقدی خیرخواهانه کارکنان این بانک آزاد شده و به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگشتند.

در این مراسم، مدیر شعب بانک صادرات ایران در استان سیستان و بلوچستان با اشاره به سابقه درخشان و مردمی این بانک در جامعه اظهار کرد: بانک صادرات ایران از بدو تأسیس تاکنون و با تحقق شعار «بانک صادرات ایران در خدمت مردم» توانسته است نقش بسزایی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و انسانی ایفا کند.

علیرضا داوطلب افزود: مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و نیازمند، از جمله مهم‌ترین اقدامات خیرخواهانه کارکنان بانک صادرات ایران در اغلب استان‌های کشور است که در این ایام، همزمان با ولادت باسعادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه‌ زهرا سلام‌الله‌علیها، مشارکت کارکنان نیکوکار بانک در استان سیستان و بلوچستان نیز زمینه‌ساز آزادی زندانیان این استان شده و گامی مهم در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خانواده بزرگ بانک صادرات ایران به شمار می‌رود.

در ادامه این مراسم، مهدی میرامامی، دبیر ستاد دیه استان سیستان و بلوچستان، ضمن قدردانی از مجموعه بانک صادرات ایران، بر ضرورت استمرار همکاری‌های خیرخواهانه کارکنان این بانک تأکید کرد و آن را الگویی مؤمنانه و ارزشمند برای سایر دستگاه‌های اجرایی کشور دانست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری