هشدار بازرسی وزارت کشاورزی برای رعایت سود میوه در آستانه شب یلدا
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی با خطاب به واحدهای صنفی عرضهکننده میوه در سطح خرده فروشی اعلام کرد: حداکثر سود مجاز برای کسبه میوهفروشی پس از خرید از میادین بزرگ میوه و ترهبار، حداکثر ۳۵ درصد است و هرگونه تخطی از این سقف، تخلف صنفی محسوب میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد باقری شربیانی در آستانه آیین برگزاری شب یلدا درباره نحوه نظارت بازرسان گفت: بازرسیها نخست از طریق بررسی فاکتورهای خرید و محاسبه درصد سود که باید مطابق اسناد و ضوابط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان حداکثر ۳۵ درصد باشد، انجام میشود.
وی افزود: در صورت ارایه نشدن فاکتور خرید معتبر، جدول کارشناسیشده قیمت میوهها از درجه معمولی تا ممتاز، ملاک عمل بازرسان قرار میگیرد.
باقری شربیانی اظهار داشت: نرخنامههای مورد استناد در بازرسیها، بر اساس قیمتگذاری کارشناسیشده وزارت جهاد کشاورزی، اتحادیه بارفروشان و اتحادیه خردهفروشان تنظیم و در سطح استان تهران اجرایی میشود.
وی با اشاره به برخی تخلفات مشاهدهشده تاکید کرد: در برخی موارد، واحدهای صنفی متخلف بهمنظور فرار از قانون و برخورد تعزیراتی، از ارایه فاکتور خرید خودداری میکنند.
باقری شربیانی به این واحدها هشدار داد که در صورت عدم ارایه فاکتور خرید معتبر، نرخنامه مصوب و مورد تایید کارگروه کشف قیمت، مبنای تصمیمگیری و برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.
وی از کسبه های میوهفروشی خواست با رعایت ضوابط قانونی، ارایه فاکتورهای معتبر و رعایت سود مجاز، از بروز تخلف و اعمال جرایم تعزیراتی جلوگیری کنند و حقوق مصرفکنندگان را مدنظر قرار دهند.