زمان قرعه کشی ایران خودرو مشخص شد

به گزارش ایلنا، این مراسم به منظور تعیین اولویت متقاضیان ثبت‌نام‌کننده در طرح‌های «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، «جایگزینی خودرو‌های فرسوده» و «متقاضیان عادی» برگزار می‌شود.

مهلت ثبت نام در فروش ایران خودرو

یازدهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو، در قالب فروش فوری و پیش‌فروش، از دوشنبه ۲۴ آذرماه آغاز شده است و تا پایان روز شنبه ۲۹ آذرماه ادامه دارد.

در این مرحله از ثبت‌نام، متقاضیان بدون نیاز به مسدودسازی حساب بانکی می‌توانند درخواست خرید خود را ثبت کنند.

خودروهای عرضه شده

خودرو‌های قابل عرضه در این دوره شامل پژو ۲۰۷ TU ۳، پژو ۲۰۷ با موتور TU ۵ P و سقف شیشه‌ای، رانا پلاس با موتور TU ۵ P، دنا پلاس دستی با موتور EF ۷ P و گیربکس MT ۶، سورن پلاس EF ۷ دوگانه‌سوز، سورن پلاس XU ۷ P، ری‌را اتوماتیک، هایما S ۵ پرو، هایما S ۷ پرو، هایما ۸ S و هایما ۷ X است.

لینک اعلام نتایج قرعه کشی ایران خودرو

نتایج نهایی اولویت‌بندی متقاضیان پس از تایید نهاد‌های نظارتی، از طریق سامانه رسمی فروش ایران‌خودرو به نشانی ikcosales.ir در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

مراسم اولویت‌بندی ساعت ۱۰ صبح از طریق سایت ایران‌خودرو به نشانی ikco.ir به صورت زنده پخش خواهد شد.

