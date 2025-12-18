کاهش تقاضای شیرینی در آستانه یلدا / افزایش ۳ برابری قیمت تخم مرغ و روغن

علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه صنف قنادان، شیرینی‌فروشان و کافه‌قنادی‌های تهران در گفت‌و‌گو با ایلنا با اشاره به نزدیک شدن به شب یلدا و وضعیت تقاضا برای خرید شیرینی گفت: بازار شیرینی در آستانه شب یلدا در شرایط بسیار خاصی قرار گرفته است. افزایش قیمت‌های انرژی، مواد اولیه و هزینه‌های جانبی، متاسفانه شرایط را برای ما بسیار سخت کرده است.

افزایش دو برابری قیمت مواد اولیه شیرینی

رئیس اتحادیه صنف قنادان، شیرینی‌فروشان و کافه‌قنادی‌های تهران در مورد افزایش قیمت مواد اولیه پخت انواع شیرینی، گفت: بعضی از مواد اولیه بیشتر از دو برابر گران شده است، ولی با همه این تفاسیر ما آمادگی داریم که در شب یلدا با تولید محصولات باکیفیت در خدمت مردم باشیم.

بهره‌مند افزود: امسال به دلیل شرایط سخت اقتصادی در جامعه از همکارانمان درخواست کردیم که با انصاف بیشتری عمل کرده و شیرینی را با کمترین سود در معرض فروش قرار دهند.

تشدید نظارت بر قیمت و کیفیت شیرینی شب یلدا

رئیس اتحادیه صنف قنادان، شیرینی‌فروشان و کافه‌قنادی‌های تهران با اشاره به نظارت بر قیمت شیرینی در شب یلدا، گفت: رسالت ما در اتحادیه، نظارت بر قیمت و کیفیت محصولات شیرینی‌فروشان است.

بهره‌مند افزود: برای نظارت بهتر بر این صنف، تلاش کردیم ساختار بازرسی اتحادیه را در شب یلدا و همچنین ولادت حضرت فاطمه (س) و روز مادر تقویت کنیم و از این بابت، مشکلی نداریم.

افزایش ۳ برابری قیمت تخم مرغ و روغن

رئیس اتحادیه صنف قنادان، شیرینی‌فروشان و کافه‌قنادی‌های تهران در مورد افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه پخت شیرینی در آستانه یلدای ۱۴۰۴، گفت: قیمت مواد اولیه پخت شیرینی به شدت افزایش یافته و طبیعتاً زمانی که قیمت مواد اولیه محصولی گران می‌شود، قیمت محصول نهایی نیز گران خواهد شد.

بهره‌مند با اشاره به افزایش چند برابری قیمت روغن به عنوان یکی از مواد اولیه شیرینی، گفت: وقتی قیمت روغن برای ما که پیش از این، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار قیمت بود، به یکباره به ۴ میلیون تومان رسیده، آیا ممکن است که قیمت شیرینی افزایش پیدا نکند؟

وی افزود: همچنین، یک ماه پیش ما ۳ کارتون تخم مرغ را در حالی خریداری می‌کردیم که در حال حاضر با پول ۳ کارتون تخم مرغ، یک کارتون تخم مرغ می‌توانیم بخریم.

خرید شیرینی نصف شد

رئیس اتحادیه صنف قنادان، شیرینی‌فروشان و کافه‌قنادی‌های تهران با بیان اینکه قیمت تمام‌شده شیرینی در حال حاضر نسبت به یلدای ۱۴۰۳ افزایش زیادی داشته است، گفت: با توجه به گران شدن شیرینی و عدم اولویت آن در سبد خرید خانوار، دشواری شرایط اقتصادی برای مردم و کوچک شدن سفره خانوار، تقاضای شیرینی به شدت کاهش داشته و در مقایسه با سال گذشته تقریبا به نصف رسیده است.

بهره‌مند ادامه داد: در کنار این موضوع که مردم بیشتر شیرینی را در مناسبت‌ها خرید می‌کنند، در گذشته خرید شیرینی در همین مناسبت‌ها نیز در قالب جعبه‌ای بزرگ در حد دو کیلویی یا یک و نیم کیلویی بود، اما در حال حاضر همان جعبه‌ها تا حد نیم کیلویی و ۷۵۰ گرمی تقلیل یافته است.

کمبودی در بازار شیرینی نیست، اما گرانی هست

رئیس اتحادیه صنف قنادان، شیرینی‌فروشان و کافه‌قنادی‌های تهران با اشاره به آمادگی شیرینی‌فروشان برای تامین بازار شب یلدا، گفت: در بازار، هیچ‌گونه کمبودی در تامین مواد اولیه شیرینی نداریم و تنها بحث گرانی مطرح است.

بهره‌مند در مورد اعلام قیمت شیرینی، گفت: قیمت شیرینی تابع عرضه و تقاضا و متناسب با مواد اولیه، کیفیت و برخی موارد دیگر است و ما در اتحادیه مجاز به اعلام قیمت شیرینی نیستیم، اما بر قیمت‌ها نظارت داریم.

