صادرات ۳.۲ میلیون دلاری انار از کشور
مدیرکل دفتر میوههای گرمسیری و نیمهگرمسیری با اشاره به صادرات انار کشور در هشت ماهه ۱۴۰۴ گفت: ۷۲۰۰ تن انار به ارزش ۳.۲ میلیون دلار صادر شده و روند صادرات ادامه خواهد دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، زهرا جلیلیمقدم افزود: برداشت انار از باغات کشور تمام شده و قیمت انار به رقم منطقه، کیفیت میوه و میزان تقاضا بستگی دارد.
وی با بیان اینکه ایران سومین تولیدکننده پس از هند و چین است، اظهار داشت: ما در سرانه تولید این میوه باستانی و چند هزار ساله، دارای رتبه نخست جهانی هستیم.
مدیرکل دفتر میوههای گرمسیری و نیمهگرمسیری، سطح زیر کشت باغات کشور را 96 هزار و 700 هکتار عنوان و تصریح کرد: انار به صورت باغ تجاری در تمام استانها به جز همدان کشت میشود و استانهای عمده تولید فارس، مرکزی، یزد، سمنان لرستان و اصفهان میباشند.
وی درباره تولید انار در سال گذشته خاطرنشان کرد: سال گذشته یک میلیون و 349 هزار تن از این محصول در کشور تولید شد.
جلیلیمقدم درباره ارقام تجاری انار نیز گفت: ۸۰۰ ژنوتیپ انار در کشور داریم که رباب، ملس ساوه و ملس یزدی، قجاق، نادری، خزر، اردستانی، شیشه کپ، گلوباریک فیروزکوه، یوسفخانی از ازقام مهم و تجاری هستند.
وی اظهار داشت: توزیع نهال انار رقم واندرفول برای احداث باغ سازگاری در استانهای انارخیز به منظور تولید نهال سالم، اصیل و استاندارد از ارقام تجاری انار در چند استان انارخیز توزیع شده و در حال بررسی سازگاری است.
وی ادامه داد: عمده صادرات انار در ماههای آذر تا بهمن ما انجام میشود.
این مسئول یادآور شد: در سال گذشته ۳۹ هزار تن به ارزش ۱۸ میلیون دلار انار از ایران صادر شد.
مدیرکل دفتر میوههای گرمسیری و نیمهگرمسیری درباره برنامههای این دفتر در زمینه تولید انار در قالب الگوی کشت تصریح کرد: اصلاح و نوسازی باغات، استفاده از سایبان، باغبانی حفاظتی، کشت متراکم و تغذیه بهینه و پیگیری اجرای روشهای نوین آبیاری و آبیاری هوشمند از برنامههای در دست اقدام است.
وی افزود: با توجه به تغییرات اقلیمی و افت کمی و کیفی منابع آبی، ناچار به حرکت به سمت باغداری نوین و اقتصادی هستیم و باید کشت در محیط کنترل شده در مناطقی که با انواع تنش های اقلیمی روبرو است اجرایی شود.
جلیلیمقدم اصلاح و احیای باغات درجه ۲ و حذف، جایگزینی و نوسازی باغات درجه ۳ انار طی برنامه هفتم پیشرفت در سطح ۳۴ هزار و ۱۵ هکتار به شرط تامین اعتبار کافی و به موقع، حمایت از طرح زنجیره تولید انار، حمایت از صندوق ملی – محصولی انار، حمایت از توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی انار و روشهای نوین مدیریت پس از برداشت برای عرضه مناسب و به حداقل رساندن ضایعات، تشکیل گروههای پژوهشی مرتبط با مسایل انار، نگهداری از ارقام موجود در کلکسیون انار را از جمله راهکارها و پیشنهادهای افزایش کمی و کیفی تولید انار برشمرد.