کاهش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی برداشت آب از سدهای تهران
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از کاهش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی برداشت از سدهای تامینکننده آب این استان در هشت ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش ایلنا از آبفای تهران، محسن اردکانی از همکاری شهروندان تهرانی در مدیریت مصرف آب قدردانی کرد و افزود: سهم بزرگی از کاهش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی برداشت آب از سدها و منابع سطحی تهران در نتیجه همراهی و همکاری شهروندان در مدیریت مصرف آب رقم خورده است.
وی به تاثیر برگزاری پویشهایی نظیر «نصفش کنیم تا آب را بیمه کنیم» در اصلاح رفتار مصرفی اشاره و تصریح کرد: این پویشها همگرایی بیشتری را در جامعه برای اصلاح الگوی مصرف آب ایجاد میکند.
وی با قدردانی از مسئولان بیمه البرز برای مشارکت در اجرای پویش «آب را بیمه کنیم»، استقبال نونهالان و دانشآموزان از اجری این پویش را دلگرمکننده و مایه امیدواری خواند و افزود: نونهالان و دانشآموزان بهترین مخاطبان ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب هستند چراکه با ترغیب والدین به تغییر رفتار مصرفی، آب را برای استفاده آیندگان بیمه میکنند.
مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران با اشاره به تجربه موفق پلیس راهور در استفاده از ظرفیت دانشآموزی در ترویج استفاده از کمربند ایمنی، اظهار داشت: این تجربه میتواند به عنوان الگویی موفق در توسعه و ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب با مشارکت آموزش و پرورش و سایر دستگاههای اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
اردکانی با بیان اینکه بهواسطه تغییر اقلیم و طولانیشدن دوره خشکسالیها در جهان ازجمله ایران، سالهای سختی به لحاظ کمآبی در پیش روی ما قرار دارد، گفت: تهران امسال برای ششمین سال پیاپی، خشکسالی را تجربه میکند و لازم است مشترکان پرمصرف با پرهیز از مصرف مسرفانه، آب را به صورت منصفانه مصرف کنند.
وی الگوی مصرف آب را در تهران ۱۳۰ لیتر به ازای هر یک نفر در شبانهروز خواند و با بیان اینکه هماکنون ۳۵ درصد شهروندان تهرانی این الگو را رعایت میکنند، افزود: با این میزان مصرف، شهروندان هیچ کمبودی از نظر آب شرب و بهداشت احساس خواهند کرد و دانشآموزان میتوانند به عنوان همیار آب، به افراد پرمصرف جامعه و خانواده برای رعایت الگوی تعیینشده تذکر دهند.
بهگفته وی، دانشآموزان همیار آب به نوعی سقا و همکار شرکت آبفای استان تهران محسوب میشوند و با سقایت میتوانند آب را بیمه و پایداری و آسایش بیشتر زندگی را تضمین کنند.
مدیرعامل آبفای استان تهران آب را یک موضوع فرابخشی دانست و گفت: اگرچه وزارت نیرو متولی بخش آب کشور است، اما مصرف صحیح آب و انرژی یک مسئولیت همگانی است و بهویژه دستگاههای اجرایی باید در این زمینه نقش موثری ایفا کنند.