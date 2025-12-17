قیمت میوه شب یلدا اعلام شد

به گزارش ایلنا، جزئیات قیمت انواع میوه و صیفی درجه یک تا درجه سه بر اساس نرخ‌نامه عمده‌فروشی محصولات کشاورزی در میدان میوه و تره‌بار تهران در دوره زمانی بیست و چهارم تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

قیمت هر کیلوگرم انار ساوه و تبریز بین ۶۰ تا ۹۰ هزار تومان، انار کوهستان و دماوند بین ۱۰۰ تا ۱۶۰ هزارتومان، خرمالو شمال بین ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان، خرمالو کرج بین ۶۰ تا ۱۰۰ هزار تومان، خرمالو کن بین ۸۰ تا ۱۳۰ هزار تومان، هندوانه بین ۱۰ تا ۳۵ هزار تومان، ازگیل بین ۸۰ تا ۱۸۰ هزار تومان، کیوی بین ۶۰ تا ۱۳۰ هزار تومان، کدو حلوایی بین ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان است.

براساس این نرخ نامه قیمت هر کیلوگرم موز اکوادور بین ۱۰۰ تا ۱۲۵ هزار تومان، موز فیلیپین بین ۸۰ تا ۱۱۰ هزار تومان، موز هندی بین ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان، موز پاکستان بین ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان، انگور بی دانه زرد بین ۱۰۰ تا ۱۸۰ هزار تومان، انگور بی دانه قرمز بین ۱۸۰ تا ۲۳۰ هزار تومان، انگور شاهرودی بین ۷۰ تا ۱۱۰ هزار تومان، به بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان، پرتقال ناول بین ۱۰۰ تا ۱۴۵ هزار تومان، پرتقال تامسون بین ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان، سیب لبنانی زرد بین ۸۰ تا ۱۳۰ هزار تومان، سیب لبنانی قرمز بین ۷۰ تا ۱۲۰ هزار تومان، گلابی بیروتی بین ۱۴۰ تا ۱۹۰ هزار تومان، گلابی دوشیز درگزی بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان، نارنگی بین ۶۰ تا ۱۰۰ هزار تومان، نارنگی برکی بین ۵۰ تا ۹۰ هزارتومان، نارنگی پالا بین ۴۰ تا ۹۰ هزار تومان، خیار رسمی بین ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان و خیار گلخانه‌ای بین ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان تعیین شده است.

نرخ هر کیلوگرم گریپ فروت تو سرخ بین ۲۰ تا ۴۰ هزارتومان، لیموشیرین بین ۸۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، لیموترش سنگی بین ۱۴۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، لیموترش میناب بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان، نارنج بین ۲۰ تا ۴۵ هزار تومان، زنجبیل بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، خربزه بین ۱۰ تا ۴۰ هزار تومان، بادمجان دلمه‌ای بین ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان، بادمجان قلمی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان، بادمجان گلخانه‌ای ۲۵ تا ۴۰ هزار تومان، بلال بین ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان، پیاز ترشی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان، پیاز زرد بین ۱۰ تا ۲۱ هزار تومان، پیاز شیری انباری بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان، پیاز شیری جیرفتی بین ۲۴ تا ۳۵ هزار تومان، پیاز قرمز بین ۱۲ تا ۲۳ هزار تومان، سبزی جور بین ۲۵ تا ۴۵ هزار تومان، سبزی خوردن بین ۳۵ تا ۶۰ هزار تومان، سیب زمینی بین ۱۷ تا ۳۳ هزار تومان است؛ بنابراین گزارش، قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی بوته رس بین ۲۰ تا ۳۵ هزار تومان، گوجه فرنگی گلخانه‌ای بین ۳۰ تا ۷۰ هزار تومان، گوجه زیتونی بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار تومان، لوبیا سبز بین ۵۰ تا ۹۰ هزار تومان، سیرخشک بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان، کدو مسمایی بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان، کرفس بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان، کلم بروکلی بین ۳۰ تا ۶۰ هزار تومان، شلغم و لبو بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان، فلفل کاپی بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، فلفل همدانی بین ۴۰ تا ۶۵ هزار تومان، کاهو پیچ سالادی و رسمی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، کلم سفید و قرمز بین ۱۰ تا ۱۸ هزار تومان، گل کلم بین ۱۵ تا ۳۵ هزار تومان و هویج بین ۱۵ تا ۳۵ هزار تومان تعیین شده است.

