در گفتوگو با ایلنا تشریح شد:
ابرهای تهران و البرز مرکزی بارور میشوند/ هر پرواز یک میلیارد تومان هزینه دارد
رئیس سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی درباره اجرای پروژه بارورسازی در تهران گفت: برای پایتخت هم برنامه داریم و یکی از مناطق، البرز مرکزی است. اما هنوز سامانه وارد منطقه نشده است، اگر سامانه وارد شود ما در آمادهباش هستیم.
محمد مهدی جوادیانزاده در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اجرای پروژه بارورسازی ابرها در کشور اظهار داشت: ما برای اجرای بارورسازی ابرها سالهای گذشته ارزیابیهایی داشته و امسال هم بررسی لازم را انجام میدهیم، میزان بارش در سالها و مناطق مختلف؛ متفاوت است.
وی درباره نتیجه عملیات بارورسازی گفت: باید کل فصل عملیاتی تمام شود و آمارهای ایستگاهها ارائه شود؛ سپس اعلام کنیم که چه میزان بارش از بارورسازی دریافت کردهایم.
رئیس سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی خاطرنشان کرد: ما درواقع بارش طبیعی را تشدید میکنیم اینکه چه میزان بارش سهم بارورسازی است؛ باید بررسی شود.
وی درباره اجرای پروژه بارورسازی در تهران گفت: برای تهران هم برنامه داریم و یکی از مناطق البرز مرکزی است اما هنوز سامانه وارد منطقه نشده است، اگر سامانه وارد شود ما در آمادهباش هستیم.
جوادیانزاده با اشاره به گران بودن یدید نقره؛ هزینه هر بار بارورسازی را یک میلیارد تومان عنوان کرد.
وی گفت: برای هر هزار مترمکعب آب استحصال شده از این روش بین ۱۵ تا ۲۰ دلار هزینه میشود که در حال حاضر برای بارورسازی ۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.