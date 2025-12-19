راما حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره رفع نشتی سد لار اظهار داشت: در سال‌های اخیر بررسی‌های متعددی برای رفع نشتی‌ها و مشکلات موجود انجام شده، اما برخی از این اقدامات اثر چندانی نداشته یا خارج از اختیار ما بوده است. نهایتا موضوع نشتی مستقیم بعنوان گزینه اصلی در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه چند سال است که روی این پروژه از طریق ایجاد تونل به طول ۲۸ کیلومتر کار می‌شود، افزود: تاکنون توانسته‌ایم ظرفیت انتقال ۱۷۵ میلیون متر مکعب را فراهم کنیم و در صورت تأمین اعتبار لازم، این پروژه می‌تواند سالانه ۱۶۱ میلیون متر مکعب دیگر به ظرفیت اضافه کند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: با تکمیل این طرح، عملکرد مطلوبی در مدیریت منابع حاصل و هدررفت آب از این سد به صفر نزدیک می‌شود.

وی تصریح کرد: تاکنون محوریت بر این بود که حفره‌های نشتی را با روش‌های مختلف مسدود کنند از جمله اینکه تزریق سیمان داشتند که از نشتی حفره‌ها جلوگیری شود، باتوجه به مسائل زمین‌شناسی و فعل و انفعالاتی که در آن منطقه صورت می‌گیرد مرتب تزریق سیمان می‌شد اما همچنان حفره‌ها از نقاط دیگر گسترش یافته و باعث نشتی می‌شد.

حبیبی ادامه داد: نهایتا تصمیم بر این شد اکنون امکان اینکه جلوی نشتی را بگیریم؛ وجود ندارد و بهترین گزینه این بود که از یک نقطه فرار آب و از نقطه دیگر آب خارج شود، یعنی از محلی که نشتی داریم آب را منحرف و وارد شبکه لوله و مخازن می‌کنیم

وی همچنین اخباری مبنی بر هدررفت آب سد طالقان را نادرست خواند و گفت: ممکن است خطوط دچار اشکال شود و تا زمانی که رفع شود نشتی داشته باشد اما خطوط هدررفت ندارند.

