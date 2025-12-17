به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، محمدجواد فروغی با تاکید بر اینکه سوخت پایه تمامی نیروگاه‌های کشور گاز طبیعی بوده و هیچ نیروگاهی علاقه و رغبتی برای مصرف مازوت ندارد، افزود: در فصول سرد سال به دلیل ناترازی موجود در بخش گاز و بنابر مصوبات نهادهای بالادستی ناچار به استفاده از مازوت برای تامین برق مورد نیاز مردم هستیم.

وی با اشاره به اینکه تاثیر نیروگاه‌های مازوت‌سوز در آلودگی هوا بزرگنمایی شده است، ادامه داد: در حال حاضر تنها ۱۵ درصد نیروگاه‌های کشور از قابلیت مصرف مازوت برخوردار هستند که عمده این واحدها نیز از مراکز شهری فاصله قابل توجهی دارند.

مدیرکل برنامه‌ریزی و بهره‌برداری شرکت برق حرارتی تاکید کرد: به هر حال در شرایطی که ناچار به استفاده از مازوت برای تولید برق هستیم باید راهکارهایی به منظور کاهش اثرات حداقلی آن داشته باشیم. در همین راستا با همکاری خوب وزارت نفت مقادیر محدودی مازوت کم‌گوگرد در اختیار نیروگاه‌های نزدیک‌تر به مراکز شهری و دارای اولویت اعلامی از سوی سازمان محیط‌زیست قرار گرفته است.

فروغی یادآور شد: سال گذشته با همکاری سازمان محیط‌زیست و اجرای آزمایش‌های مربوطه مشخص گردید که ترکیب مازوت کم‌گوگرد و معمولی می‌تواند تاییدیه محیط‌زیست را دریافت و آلایندگی آن در حد استاندارد مورد نظر این سازمان باشد.

وی اضافه کرد: در کنار تامین مازوت کم‌گوگرد برنامه مانور میزان مصرف نیز در دستور کار قرار گرفته است تا در روزهای آلوده‌تر شاهد مصرف کمتر این سوخت برای تولید برق باشیم. به طوری که در طی دو هفته‌ای که کشور با اوج آلودگی هوا مواجه شده بود، شاهد کمترین میزان مصرف مازوت در نیروگاه‌ها بودیم.

مدیرکل برنامه‌ریزی و بهره‌برداری شرکت برق حرارتی خاطرنشان کرد: حداکثر میزان مصرف مازوت در نیروگاه‌ها روزانه ۴۰ میلیون لیتر است و این عدد نیز بسته به شرایط روزانه متغییر است اما متاسفانه در برخی از رسانه‌ها اعدادی به غلط و حتی دو برابر این رقم به عنوان مصرف روزانه مازوت نیروگاه‌ها اعلام می‌شود.

فروغی افزود: با همکاری وزارت نفت در تلاش برای گسترش سبد سوخت نیروگاه‌ها هستیم تا با استفاده از سایر حامل‌های انرژی از جمله ال‌پی‌جی بتوانیم با سوخت کیفی‌تر و بدون آلایندگی هوا به تولید برق بپردازیم.

