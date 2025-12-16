خداحافظی با حجم مبنا در بورس
حجم مبنا برای نمادهای معاملاتی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تهران و فرابورس ایران برابر یک سهم تعیین شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، بر اساس مصوبات هیئتمدیره شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و تأیید هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، حجم مبنا برای نماد معاملاتی شرکتهای پذیرفتهشده در بازارهای اوراق بهادار تهران و شرکتهای پذیرفتهشده فرابورس ایران از تاریخ اول دیماه ۱۴۰۴ برابر یک سهم تعیین میشود و مقررات گره معاملاتی در این بازارها از تاریخ مذکور اعمال نخواهد شد.