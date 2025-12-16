به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، یدالله عادلی، مشاور و سرپرست کارگاهی شرکت ناظر بر عملیات اجرایی، با اشاره به روند احداث نیروگاه خورشیدی ۶۳ مگاواتی، اظهار داشت: برای اجرای هر مگاوات نیروگاه خورشیدی به‌طور متوسط بین ۱.۲ تا ۱.۵ هکتار زمین مورد نیاز است.

وی افزود: انتخاب زمین مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است و تلاش می‌شود زمین‌هایی با سطح مسطح انتخاب شوند، چرا که تسطیح زمین در مراحل بعدی هزینه‌های قابل توجهی به پروژه تحمیل می‌کند.

عادلی ادامه داد: پس از انتخاب زمین، عملیات نقشه‌برداری انجام شده و مرحله پایه‌کوبی آغاز می‌شود. در این مرحله، تست‌های مختلفی از جمله آزمایش فولاد و آزمون‌های مربوط به نیروی کشش پایه‌ها در محل اجرا صورت می‌گیرد و نتایج این آزمایش‌ها به گروه طراحی منتقل می‌شود تا میزان دفن پایه‌ها در زمین و نحوه تثبیت آن‌ها تعیین شود. همچنین پارامترهای مکانیک خاک در محل پروژه بررسی و تحلیل می‌شود.

سرپرست کارگاهی شرکت ناظر بر عملیات اجرایی پروژه نیروگاه ۶۳ مگاواتی شمس آباد گفت: در این پروژه تاکنون بیش از ۴۱ هزار پایه نصب شده که به‌صورت سازه‌های میزی طراحی شده‌اند. این میزها در دو نوع بزرگ و کوچک اجرا شده‌اند؛ به‌طوری‌که میزهای بزرگ دارای ۲۴ پایه و میزهای کوچک دارای حدود ۱۲ پایه هستند و بر اساس شرایط زمین و زاویه مورد نیاز پنل‌ها تنظیم می‌شوند.

وی با اشاره به نصب تجهیزات اصلی افزود: در این نیروگاه، ۸۸ هزار و ۹۸۰ پنل خورشیدی بر روی سازه‌ها نصب شده است. پس از نصب پایه‌ها، سازه‌های نگهدارنده بر روی آن‌ها قرار گرفته و سپس پنل‌ها نصب می‌شوند. در ادامه نیز مراحل اجرای کابل، تجهیزات برقی و اتصال به شبکه اجرا خواهد شد تا نیروگاه از طریق خط انتقال به پست متصل و وارد شبکه سراسری برق کشور شود.

عادلی با تاکید بر سرعت بالای اجرای پروژه اظهار داشت: تمامی این عملیات طی مدت سه ماه انجام شده که یک رکورد قابل توجه محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که روزانه بین ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ پنل خورشیدی نصب شده است. در حال حاضر پروژه در مراحل پایانی نصب پنل‌ها و پایه‌ها قرار دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تلاش مجموعه اجرایی، این نیروگاه پیش از ۲۲ بهمن‌ماه آماده بهره‌برداری شود و به شبکه برق کشور متصل شود.

سرعت بالای نصب نیروگاه خورشیدی ۶۳ مگاواتی شمس‌آباد با همکاری شرکت ایرانی و خارجی

همچنین محمد آستارکی، نماینده شرکت مستقر در سایت نیروگاه‌های خورشیدی ۶۳ و ۳۲ مگاواتی شمس‌آباد، از ثبت رکوردهای کم‌نظیر اجرایی در این پروژه با همکاری شرکت خارجی همکار در ساخت این نیروگاه خبر داد.

وی با اشاره به ساختار اجرایی پروژه اظهار داشت: تأمین تجهیزات و قطعات و پیمانکاری اصلی این پروژه بر عهده شرکت خارجی بوده و شرکت متعلق به بخش خصوصی به‌عنوان پیمانکار همکار ایرانی در حوزه‌های عمرانی و بتنی فعالیت داشته است. این مجموعه از اوایل شهریورماه سال جاری وارد سایت پروژه شده و عملیات اجرایی پیش از آن توسط سایر عوامل آغاز شده بود.

آستارکی با بیان اینکه این پروژه شاهد یکی از سریع‌ترین روندهای نصب پنل خورشیدی در کشور بوده است، افزود: در برخی روزها موفق شدیم بین ۴۴۰۰ تا ۵۰۰۰ پنل خورشیدی را در یک روز نصب کنیم؛ رکوردی که در مقایسه با پروژه‌های مشابه داخلی که اجرای آن‌ها حداقل یک تا یک‌ونیم ماه زمان می‌برد، در سطح کشور کم‌نظیر است. به تأیید کارفرما و مشاور پروژه، سرعت اجرای این همکاری مشترک بخش خصوصی و شرکت خارجی در ایران بی‌سابقه بوده است.

وی ادامه داد: بر اساس تعهد ارائه‌شده به کارفرما، این همکاری شرکت های داخلی و خارجی عملیات اجرایی را به گونه ای برنامه‌ریزی کرده است که از این پس ماهانه حدود ۱۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی را وارد چرخه تولید برق کشور کند. شرکت خارجی علاوه بر نیروگاه‌های خورشیدی، در حوزه نیروگاه‌های بادی و پروژه‌های مشابه نیز فعال بوده و یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان تجهیزات انرژی تجدیدپذیر در سطح جهان به‌شمار می‌رود.

نماینده این مجموعه بخش خصوصی با اشاره به اقدامات عمرانی پروژه گفت: این شرکت با سابقه تخصصی در حوزه بتن و اجرای پروژه‌های عمرانی در شرایط دشوار ژئوتکنیکی، موفق به حفر و بتن‌ریزی حدود ۲۷ هزار چاله برای پایه‌های نیروگاه شده است؛ چاله‌هایی با قطر ۴۰ سانتی‌متر و عمق ۲ متر. در برخی روزها، عملیات بتن‌ریزی روزانه به ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ چاله نیز رسیده است.

آستارکی با بیان اینکه نیروگاه خورشیدی شمس‌آباد از ۱۹ زون ۳.۳ مگاواتی تشکیل شده که در مجموع ظرفیت ۶۳ مگاوات را شامل می‌شود، افزود: در اوج فعالیت پروژه، روزانه حدود یک‌هزار نفر نیروی انسانی شامل نیروهای ایرانی، خارجی و کارگران روزمزد در سایت مشغول به کار بودند که مدیریت بخش عمده آن بر عهده شرکت خارجی و پشتیبانی اجرایی توسط نیروهای ایرانی انجام می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: در این پروژه حدود ۶۰ دستگاه ماشین‌آلات تخصصی شامل حفار، پایه‌کوب و شمع‌کوب توسط شرکت خارجی و با همکاری کارفرما به‌صورت موقت وارد کشور شده است. همچنین همراهی فراتر از وظایف تعیین‌شده از سوی کارفرما و مشاور پروژه نقش مهمی در رفع چالش‌های اجرایی و دستیابی به این موفقیت داشته است.

