وی بر لزوم تشدید نظارت ها بر عرضه کالاهای اساسی با قیمت مصوب تاکید کرد و افزود: همه دستگاه ها و نهادهای مسئول و اصناف و اتحادیه ها باید بر بازاررسانی کالاهای اساسی با قیمت های مصوب به ویژه در ایام شب یلدا، مشارکت فعال و موثر داشته باشند.

در این نشست، معاونین وزیر، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مدیرعامل موسسه جهاد استقلال و روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها، گزارشی از آخرین وضعیت تامین، تولید و توزیع کالاهای اساسی ارائه دادند.