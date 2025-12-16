وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد؛
ضرورت تسریع در توزیع نهادههای دامی و تشدید نظارتها بر عرضه کالاهای اساسی
وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت تسریع در توزیع نهادههای دامی و تشدید نظارتها بر عرضه کالاهای اساسی با قیمت مصوب تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، غلامرضا نوری در نشست شورای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی که عصر امروز سه شنبه با حضور معاونین وزیر و مدیران ارشد این وزارت و روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها به صورت وبیناری برگزار شد، تصریح کرد: تسریع در حمل و توزیع نهاده های دامی در سراسر کشور ضروری است.
وی بر لزوم تشدید نظارت ها بر عرضه کالاهای اساسی با قیمت مصوب تاکید کرد و افزود: همه دستگاه ها و نهادهای مسئول و اصناف و اتحادیه ها باید بر بازاررسانی کالاهای اساسی با قیمت های مصوب به ویژه در ایام شب یلدا، مشارکت فعال و موثر داشته باشند.
در این نشست، معاونین وزیر، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مدیرعامل موسسه جهاد استقلال و روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها، گزارشی از آخرین وضعیت تامین، تولید و توزیع کالاهای اساسی ارائه دادند.