مدیرعامل شرکت راه‌آهن خبر داد؛

اختصاص ۱۵ همت برای بازسازی و خرید ۸۰ لکومتیو و ۱۳۰ واگن مسافری توسط بخش خصوصی

اختصاص ۱۵ همت برای بازسازی و خرید ۸۰ لکومتیو و ۱۳۰ واگن مسافری توسط بخش خصوصی
مدیرعامل شرکت راه‌آهن گفت: امسال با استفاده از سپرده‌گذاری خاص دولت، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی اختصاص یافت که منجر به خرید یا بازسازی ۸۰ لکوموتیو و ۱۳۰ واگن مسافری از محل سپرده‌های خاص خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جبارعلی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری نهمین نمایشگاه حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته با تشریح برنامه‌های توسعه ریلی کشور اظهار کرد: در مذاکرات با راه‌آهن‌های کشورهای همسایه تلاش کرده‌ایم مفاهیم دیپلماسی ریلی و ترانزیت ریل‌پایه را وارد گفتمان مشترک کنیم تا از ظرفیت شبکه ریلی ایران برای افزایش حجم مبادلات بهره ببریم.

وی افزود: شاخص فعالیت‌های حمل‌ونقل نباید صرفاً بر ترانزیت متمرکز باشد، بلکه باید مجموع بارهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی را در نظر گرفت. این رویکرد بر اقتصاد شرکت‌های حمل‌ونقلی، تولیدکنندگان و فعالان لجستیک اثرگذار خواهد بود.

ذاکری با اشاره به ضرورت تکمیل نقاط مرزی کشور با بیان اینکه در شرق و غرب نیازمند اقدامات جدی هستیم. گفت: پروژه اتصال شلمچه به عراق آغاز شده و مسیر کرمانشاه تا اسلام‌آباد(غرب) نیز به‌زودی بهره‌برداری خواهد شد تا دومین نقطه اتصال ریلی ایران به عراق از طریق مرز خسروی فراهم شود.

وی بیان کرد: در مرز ترکیه نیز پروژه تبریز–مرند–چشمه ثریا در حال اجراست که سرخس را به ترکیه متصل می‌کند و شاخه جنوبی کریدور شرق به غرب را تکمیل خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت راه آهن ادامه داد: در شمال کشور نیز نقاط اتصال جلفا، آستارا، بندر کاسپین، بندر امیرآباد، اینچه‌برون و سرخس فعال هستند. همچنین با توجه به اتصال ریلی مرز لطف‌آباد به ترکمنستان، تسهیلات جدید موجب افزایش ورود بار از این مسیر شده است.

وی درباره محور شرق نیز گفت: پروژه راه‌آهن خواف–هرات با تلاش همکاران فعال شده و میزان مبادلات ریلی ایران و افغانستان از ۱۵ هزار تن در سال گذشته به حدود ۴۰۰ هزار تن در سال جاری رسیده است که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۱۴۰۵ به ۱.۲ میلیون تن برسد.

ذاکری با اشاره به پروژه‌های ریلی پاکستان افزود: دولت پاکستان برای بهسازی خطوط ریلی خود پروژه‌ای تعریف کرده و در داخل کشور نیز ساخت خط زاهدان–میرجاوه در حال اجراست تا امکان تبادل واگن‌ها فراهم شود.

وی همچنین درباره پروژه راه‌آهن چابهار–زاهدان خاطرنشان کرد: در صورت تکمیل ریل‌گذاری تا پایان سال، بهره‌برداری این محور در نیمه نخست سال آینده آغاز خواهد شد و نقش مهمی در ترانزیت کشور ایفا خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت راه آهن در ادامه خاطرنشان کرد: امسال با استفاده از سپرده‌گذاری خاص دولت، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی اختصاص یافت که منجر به خرید یا بازسازی ۸۰ لکوموتیو و ۱۳۰ واگن مسافری خواهد شد که این ظرفیت جدید بخش خصوصی می‌تواند به افزایش حجم جابجایی و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کمک کند.

