دستیار ویژه رئیس قوه قضائیه:

دیوان عدالت اداری تصمیماتی که به ضرر کارگران باشد را باطل خواهد کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر الفت، مشاور عالی و دستیار ویژه رئیس قوه قضائیه امروز عصر (سه‌شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴) در یکصدمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار در اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم رعایت عدالت در ترکیب هیئت‌های تصمیم‌گیرنده برای کارگران، گفت: هر زمان قصد تصمیم‌گیری در مورد روابط کارگر، کارفرما و سازمان تامین اجتماعی را داریم، باید از نمایندگان آگاه کارگران دعوت به عمل آید. اما جلسه امروز مملو از کارفرمایان است و ما در حال صحبت درباره عناوین شغلی و قراردادهای کار هستیم، بدون اینکه نماینده کارگران دعوت شده باشد.

وی با اشاره به ترکیب هیئت‌های رسیدگی و تصمیم‌گیر، آن را به ضرر جامعه کارگری دانست و گفت: در ترکیب جدید هیئت‌ها، با حضور نماینده سازمان (به عنوان بخش عمومی دولت) و نماینده کارفرما، عملاً فضایی ایجاد شده که یک کارگر باید به تنهایی در برابر سه نفر از منافع خود دفاع کند که این امر کار را برای کارگران دشوار می‌سازد.

مشاور عالی رئیس قوه قضائیه گفت: نباید با تصمیمات نادرست جامعه کارگری را ملتهب کرد. اگر تشکل‌های کارگری از تصمیماتی که بدون حضور آنها گرفته شده مطلع شوند، عکس‌العمل نشان خواهند داد.

الفت افزود: به عزیزان در دیوان عدالت اداری اعلام می‌کنم که اگر قرار است جلساتی پیرامون این مباحث باشد، حتماً ذینفع اصلی باید حضور داشته باشد. من این قول را می‌دهم که اگر تصمیمی در غیاب کارگران و به ضرر آنان گرفته شود، دیوان عدالت اداری تمامی آن تصمیمات را باطل خواهد کرد.

 

